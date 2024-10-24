Новости по тегу #Вячеслав Мусел

«Мы общались не то что как Президент, а как близко знакомые».
«Президент нам не даст бедными жить».
«Мы больше Президенту верим, чем в мобильном телефоне фейкам. Они там много чего приукрашивают».
«Я не слышал, чтобы в Украине такая поддержка была».
«По телевизору смотришь – там немножко жестче к этим колхозам, ко всему. Он требует, чтобы везде был порядок».
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