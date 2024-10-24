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Новости по тегу #Вячеслав Мусел

Лукашенко оценил чистый мёд из чернобыльской зоны! Пчеловод вспоминает, как встречали Президента
24 октября 2024 16:37

Лукашенко оценил чистый мёд из чернобыльской зоны! Пчеловод вспоминает, как встречали Президента

С нашим Президентом шутки плохи – белорус о Лукашенко
24 октября 2024 16:33

С нашим Президентом шутки плохи – белорус о Лукашенко

В интернете фейков понаписывают, мы больше Лукашенко верим – житель Полесья
24 октября 2024 16:25

В интернете фейков понаписывают, мы больше Лукашенко верим – житель Полесья

Ощутимо внимание Президента Беларуси именно пострадавшим районам – житель чернобыльской зоны
24 октября 2024 16:21

Ощутимо внимание Президента Беларуси именно пострадавшим районам – житель чернобыльской зоны

Президент в жизни моложе выглядит, чем по телевизору – сотрудник Полесского заповедника
24 октября 2024 16:17

Президент в жизни моложе выглядит, чем по телевизору – сотрудник Полесского заповедника

«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения
24 апреля 2021 22:57

«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения