«Мы знаем, кто ведёт эти каналы». Политический обозреватель СТВ рассказал о хейтерах пропагандистов в Telegram

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим обращение Александра Лукашенко к детям и мир в Беларуси. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Ордена Иуд уже розданы. Сейчас время показывать и говорить о тех, кто мы – белорусы.

…Много Telegram-каналов позволяют себе слово «Азарёнковщина». Есть Telegram-каналы «Пустовой. В духе правды», «Азаренок. СТВ», «Азаренок. СТВ. Беларусь», Бондарева «БЕЗ КУПЮР» – разные, не анонимные. Можно по-разному относиться, но люди с фамилиями отвечают за себя. Они пишут и отвечают за то, что пишут. А сейчас как вшей на немытой собаке развелось каких-то с красивыми названиями, и они пишут что угодно. Что угодно можно написать, зная, что по морде ты не получишь, потому что спрятан за названием. Но мы-то знаем, кто ведет эти каналы, Минск город небольшой.

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