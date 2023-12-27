Азарёнок про слова Латушко о Карпенкове: «Это сюрреализм какой-то! Антиутопия!»

Григорий Азаренок, СТВ: Если вы, мерзавцы, попробуете сунуться на нашу землю, то вас встретят наши ребята. Это наши специальные подразделения внутренних войск, которые проходят интенсивное обучение вместе с бойцами ЧВК «Вагнер», которые этим летом дислоцировались у нас, в Беларуси. Ксения, ты была на подобных занятиях, общалась с нашими бойцами, с российскими братьями. Что думаешь?

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Нам повезло. Кто бы что ни говорил про ситуацию, которая сложилась летом, и тот способ, которым они очутились в Беларуси – это все неважно. Самое важное, что они прибыли на территорию Беларуси и продолжают передавать свой опыт нашим бойцам, заряжая их не только информацией, но и своим желанием бороться до конца. Я уверена, что сегодня наши бойцы готовы встретить врага лицом к лицу и поставить его на место.

Григорий Азаренок:

Командующий внутренними войсками Николай Николаевич Карпенков уделяет этой работе огромное внимание. Пять сезонов подготовки прошло с огромной интенсивностью. Конец лета, осень, зима – в любую погоду, в любой обстановке они занимаются, тренируются, пашут и пашут для того, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и хорошо.