Азарёнок про слова Латушко о Карпенкове: «Это сюрреализм какой-то! Антиутопия!»
Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Если вы, мерзавцы, попробуете сунуться на нашу землю, то вас встретят наши ребята. Это наши специальные подразделения внутренних войск, которые проходят интенсивное обучение вместе с бойцами ЧВК «Вагнер», которые этим летом дислоцировались у нас, в Беларуси. Ксения, ты была на подобных занятиях, общалась с нашими бойцами, с российскими братьями. Что думаешь?
Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:
Нам повезло. Кто бы что ни говорил про ситуацию, которая сложилась летом, и тот способ, которым они очутились в Беларуси – это все неважно. Самое важное, что они прибыли на территорию Беларуси и продолжают передавать свой опыт нашим бойцам, заряжая их не только информацией, но и своим желанием бороться до конца. Я уверена, что сегодня наши бойцы готовы встретить врага лицом к лицу и поставить его на место.
Григорий Азаренок:
Командующий внутренними войсками Николай Николаевич Карпенков уделяет этой работе огромное внимание. Пять сезонов подготовки прошло с огромной интенсивностью. Конец лета, осень, зима – в любую погоду, в любой обстановке они занимаются, тренируются, пашут и пашут для того, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и хорошо.
И что про это говорят наши беглые! На минут 20 чучело Латушко рассказывает про то, что кто-то – командующий внутренними войсками или я, Гигин или Шпаковский – Батьку предадим! Это сюрреализм какой-то! Это антиутопия!
Мы показываем бойцов внутренних войск и все мероприятия, чтобы ты мразь поскорее спилась и сдохла.
Подробности смотрите на видео.
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