Азарёнок о ликвидации антибелорусского телеканала TVP: в Польше происходят потрясающие события

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас в Польше происходят потрясающие события: разгромленная государственная компания TVP. В том числе, можно сказать, она занималась иновещанием, но не таким, как мы – объективным, нормальным, серьезным, а оголтелым, белорусофобским в первую очередь. Она содержала этот ублюдочный экстремистский канал, который на себя все дерьмо принял, которое от нас уезжает, и десятилетиями против нас работал. И вот сегодня Агнешка Ромашевская, старая русофобка, старая ведьма, старая жаба, гангрена написала пост, что она больше не руководитель этого русофобского, белорусофобского канала. Напомним, что это за персонаж: она десятилетиями осваивала деньги на антибелорусскую пропаганду. Она ненавидит Беларусь, она ненавидит белорусскую власть, она ненавидит белорусов. Она делает все, чтобы уничтожить нашу страну и чтобы мы стали частью Польши. Она дочь такого вот заметного деятеля солидарности. А они же наш рэжым, как они говорят, воспринимают как необольшевистский, неокоммунистический.

Алексей Дзермант, политолог:

Наш режим – не режим, это народная, славянская власть. Я желаю им, мы рассказываем полякам, чтобы у них тоже наконец-то по-настоящему независимая власть появилась, суверенная, славянская, которая откинет бздуры. И наконец-то началась нормальная жизнь, сотрудничество с нами.

Читайте также:

Азарёнок про слова Латушко о Карпенкове: «Это сюрреализм какой-то! Антиутопия!»

Лебедева: украинцы смотрят в сторону Беларуси и мечтают о стабильности. Мы хотим вернуть славянское братство

Лазуткин: нужно договариваться с РФ, искать общие рынки и делить их