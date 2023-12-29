Какие планы на Год качества и как готовятся к выборам 2024-го? Поговорили с депутатом Виталием Якубовым

В проекте «Решение есть! Депутатский ответ» говорим о продукции и товарах, которыми славится Беларусь, а также о повышении качества, чтобы гордость за страну, трудовые руки была еще выше. В студии Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Как себя чувствует завод в непростых экономических условиях? Смогли ли найти замену импортным комплектующим? Как сработали белорусские коллеги в сфере поставок? Как заводы освоили импортозамещение?

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы всегда работали на то, чтобы комплектация была максимально из Беларуси или России, или стран, с которыми нам хорошо работать. Сегодня мы все заместили. Первые месяцы было немного напряженно по некоторым позициям. Мы сделали прекрасные ФАПы передвижные, поставили в этом году 13 машин для Министерства здравоохранения. Мы сделали замечательную скорую помощь на автомобиле производства МАЗ. Сделали автомобиль, который соответствует всем техническим регламентам Таможенного союза. Это полностью наш антисанкционный ответ. Наталья Надольская:

Не пострадало ли качество? Какие меры предприняты в его защиту и есть ли перспектива на дальнейшее улучшение? Виталий Якубов:

Качество продукции для завода автомобильных прицепов и кузовов всегда было на первом месте. Мы, даже участвуя в тендерах, не опускались до цены, которую могут дать наши конкуренты. Только потому, что всегда брали комплектацию только высокого качества. Лучше продать чуть меньше, но по цене чуть выше, но хорошего качества, чем продавать много и плохого качества. Мы с 2010 года постоянно участвуем и подтверждаем звание лауреата премии правительства Республики Беларусь в области качества. Для нас это основная награда. Качество не делается на конвейере и не делается на выходе. Качество должно начинаться с конструктора и технолога. О профориентации молодежи

Наталья Надольская:

В Минске успешно реализуется проект профориентации молодежи, когда школьники и студенты приезжают на предприятие, знакомятся с его работой. Как вам такая форма? Виталий Якубов:

Это еще одно из основных направлений нашей работы. Мы знакомим детей группами с заводом. Больше 10 школ привозили своих воспитанников, 9-11 классы для ознакомления с работой завода. Когда-то даже 2-3 класс привезли, пришли совсем маленькие детки. С таким воодушевлением они ходили по заводу! Им было так интересно! Им разрешали посидеть за рулем машины, нажать на клаксон, посигналить. Я всегда встречаюсь с этими ребятами, девчатами и говорю: институт – это хорошо, но если у кого-то не получится, не надо посыпать голову пеплом. Берем студотряды. В этом году ребята из БНТУ великолепно работали. Наталья Надольская:

Как собираетесь встретить Год качества? Какие мероприятия запланированы? О подготовке к 2024 году

Виталий Якубов:

Мы к этому году готовы. Есть программа по закупке оборудования. Мы на хорошем оборудовании сможем получить хорошую продукцию. И, конечно, контрольная функция. Наталья Надольская:

Вы представитель Голодедовского избирательного округа. Какие наказы выполнены? Виталий Якубов:

Я взял более 150 наказов. Но взвесили и выбрали. Сделали большой наказ – строительство микрорайона Малая Родина и детского садика. Дворец «Золак» – сделали ремонт кровли и актового зала. Остался не до конца решенный вопрос. У нас есть развязка на улицах Машиностроителей, Шишкина и Малинина. Мы сделали его по временному варианту, потому что дальше будут производиться работы. Как информационно поддерживать белорусских производителей? Мнение депутата – читайте далее.