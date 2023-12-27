Лебедева: украинцы смотрят в сторону Беларуси и мечтают о стабильности. Мы хотим вернуть славянское братство

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Мы наблюдаем за тем, что и Александр Григорьевич, и Беларусь на политической арене выглядит как миротворец в первую очередь. Мы занимаем нейтральную позицию. Мы все же хотим вернуть вот это славянское братство, в том числе вернуть украинцев, какими бы они ни были сегодня. Мы хорошо понимаем, что существует власть, существуют простые люди. Если власть для нас неприемлема, мы хорошо понимаем, что она недоговороспособна, то люди, обычные украинцы, они смотрят в сторону Беларуси и, скорей всего, сегодня мечтают о той стабильности, которая у нас существует.

Еще несколько лет назад проводились опросы, еще до СВО, на территории Украины, и Батька там фигурировал среди тех лидеров, которые могли бы занять президентское кресло и в Украине. То есть они хорошо понимают… Понятно, что сегодня их загнобили, в том числе мобилизация и не только. Сегодня там жестокий режим, когда люди просто пропадают, исчезают только за то, что они говорят то, что считают нужным и правильным. Поэтому противостоять той власти, которая сегодня существует открыто, им сложно. Будем наблюдать. И я уверена, что в ближайшее время (возможно, уже этой весной) мы столкнемся с тем, что Зеленский сдаст позиции и начнутся переговоры. А если не он сдаст позиции, то он, может, сам сдастся.

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