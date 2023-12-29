«Тепло наших рук маленьким ножкам». Акция Белорусского союза женщин прошла в Гродно

Новогодние и рождественские дни считаются временем для добрых дел. Благородные поступки совершают жительницы Гродно. Они связали более 400 носков и пинеток, в первую очередь для недоношенных детей, которые находятся в реанимациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский союз женщин в канун праздников провел акцию «Тепло наших рук маленьким ножкам». Откликнулись десятки представительниц прекрасного пола разных возрастов и профессий. Ведь новорожденным малышам такая помощь необходима с медицинской точки зрения.