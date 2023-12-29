«Тепло наших рук маленьким ножкам». Акция Белорусского союза женщин прошла в Гродно
Новогодние и рождественские дни считаются временем для добрых дел. Благородные поступки совершают жительницы Гродно. Они связали более 400 носков и пинеток, в первую очередь для недоношенных детей, которые находятся в реанимациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский союз женщин в канун праздников провел акцию «Тепло наших рук маленьким ножкам». Откликнулись десятки представительниц прекрасного пола разных возрастов и профессий. Ведь новорожденным малышам такая помощь необходима с медицинской точки зрения.
Цепочку добра они аккуратно вывязывают крючками и спицами. Согревают пряжу теплом женских рук. Даже дилетантов за две недели здесь научили вязать крошечные носки и пинетки. Главное – желание помочь детям.
И принцип через два, через два – и так до конца ряда. Пожалуйста.
Мастер-классы в гродненском центре ремесел собирали рекордное число неравнодушных грозненок, которые узнали о трогательной акции «Тепло наших рук маленьким ножкам» от Белорусского союза женщин. Елена Кондратова, руководитель студии вязания, не удивлена, ведь о широте белорусской души знает не понаслышке. 9 лет назад, когда бежала от войны с Донбасса, Беларусь ее радушно приняла. Теперь мастерица сама протягивает руку помощи.
Елена Кондратова, руководитель студии «Волшебный клубок» Центра ремесел «Наследие» Гродно:
Женское рукоделие, в том числе вязание, помогает, оно согревает. Это то тепло наших сердец, которое непосредственно касается наших тел и тел наших детей. Поэтому мы постарались сделать с любовью, с желанием, с искренностью. Просто подарить вот это тепло наших сердец.
Галина Буро, корреспондент:
Рукодельницы уже связали более 400 носков и пинеток. Есть даже вот такие маленькие – для недоношенных детей. Их вяжут обязательно из шерсти, чтобы стимулировать у деток кровообращение.
Подробности в видеоматериале.