«Новые штаммы будут мутировать». Белорусские парламентарии и врачи обсудили третью волну коронавируса

Новости Беларуси. Система здравоохранения готова. И готова даже к более быстрому развитию ситуации. Такое мнение высказали 20 апреля инфекционисты на рабочем совещании по вопросам COVID-19, которое прошло в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей Беларуси обстановку изучают мониторинговые группы. Они были созданы еще в период первой волны коронавируса по поручению главы государства. Одну из таких групп возглавляет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Стоит задача вовремя выявлять проблемные моменты и оперативно их решать. 20 апреля представители Минздрава, лечащие врачи, ученые, эпидемиологи рассказали о ситуации на местах. Третья волна коронавируса характеризуется большим количеством тяжелых пациентов. Но темп прироста заболевших не такой, как был осенью. Ситуация контролируемая.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Врачи-клиницисты, врачи-инфекционисты гораздо больше знают теперь о лечении COVID-19 и о ведении, в частности, тяжелых пациентов с COVID-19. С точки зрения лечения мы обладаем всеми теми же рычагами, которыми обладает весь мир. Это и вопросы купирования цитокинового шторма, это и вопросы поддержки глюкокортикостероидов. Это адекватная сопроводительная терапия, в первую очередь пациентов с инфекцией COVID-19.

Медики не скрывают, что возлагают надежды на вакцинацию. Сделать прививку можно препаратами российского и китайского производства в поликлиниках.