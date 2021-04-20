«Новые штаммы будут мутировать». Белорусские парламентарии и врачи обсудили третью волну коронавируса
Новости Беларуси. Система здравоохранения готова. И готова даже к более быстрому развитию ситуации. Такое мнение высказали 20 апреля инфекционисты на рабочем совещании по вопросам COVID-19, которое прошло в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей Беларуси обстановку изучают мониторинговые группы. Они были созданы еще в период первой волны коронавируса по поручению главы государства. Одну из таких групп возглавляет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Стоит задача вовремя выявлять проблемные моменты и оперативно их решать. 20 апреля представители Минздрава, лечащие врачи, ученые, эпидемиологи рассказали о ситуации на местах. Третья волна коронавируса характеризуется большим количеством тяжелых пациентов. Но темп прироста заболевших не такой, как был осенью. Ситуация контролируемая.
Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Врачи-клиницисты, врачи-инфекционисты гораздо больше знают теперь о лечении COVID-19 и о ведении, в частности, тяжелых пациентов с COVID-19. С точки зрения лечения мы обладаем всеми теми же рычагами, которыми обладает весь мир. Это и вопросы купирования цитокинового шторма, это и вопросы поддержки глюкокортикостероидов. Это адекватная сопроводительная терапия, в первую очередь пациентов с инфекцией COVID-19.
Медики не скрывают, что возлагают надежды на вакцинацию. Сделать прививку можно препаратами российского и китайского производства в поликлиниках.
Дмитрий Данилов, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Система здравоохранения готова. И готова даже к более, скажем так, быстрому развитию ситуации. Необходимо ускорять вакцинацию, чтобы как можно быстрее получить иммунную прослойку. Новые штаммы будут мутировать, они будут появляться все больше и больше. Другой вопрос, что ничем новые штаммы не отличаются от предыдущих. Рекомендации для населения все те же.
Белорусов врачи просят не расслабляться. По-прежнему соблюдать дистанцирование и не забывать о ношении масок в общественных местах. Профилактические меры показали свою эффективность