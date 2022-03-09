Пришёл к невесте в пижаме с букетом. История семьи Владимира Громова

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Громов, оперный певец, народный артист Беларуси. Юлия Артюх, СТВ:

Вы обмолвились про супругу. Очень интересно, как вы познакомились, потому что сфера профессиональной деятельности у вас – культура, искусство. Супруга пианистка.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Мы шутили, что познакомились на афише. Это действительно так получилось. Мы существовали в параллельных мирах, но рядом. Потому что музыкальный мир достаточно тесен – общие знакомые, ее подружка жила в соседнем дворе, мама подружки с моей мамой вообще жили в одной комнате, когда учились. Наташина подруга говорила: вот, обрати внимание. – Ой, да ну, не мое. Так шли годы, прошло какое-то время, мы участвовали в каких-то общих концертах, стали общаться. Теперь у нас двое сыновей. Юлия Артюх:

И сыновья тоже пошли по вашему пути?

Владимир Громов:

Не совсем по тому же пути, но в том же направлении. Старший сын сначала учился музыке, занимался и гитарой, и роялем. Но потом мы все-таки прекратили профессиональное обучение, его увлекло актерское направление, он сейчас учится в Санкт-Петербургском институте сценических искусств, это бывший ЛГИТМИК, сейчас он называется РГИСИ. Это шестерка театральных вузов в Российской Федерации, и он учится на актерском факультете, второй курс уже. А младший сын учится в музыкальной школе. То есть он учится в общеобразовательной и в музыкальной по классу гитары у моего папы. Громов Федор учится у Громова Валерия Владимировича. Юлия Артюх:

И какие планы у сына на будущее? Обсуждается уже что-то? Владимир Громов:

Если он будет музыкантом, я буду только рад, потому что когда многие говорят «ой, нет, если он будет музыкантом, не дай бог», меня все время это задевает. Это как же надо не любить свою профессию, чтобы не желать этого праздника и счастья своим детям? Юлия Артюх:

Очень интересно, как вы делали предложение своей супруге. Наверное, это была какая-то романтическая история?

Владимир Громов:

Нет, романтики там сильно не было. Юлия Артюх:

А как было? Владимир Громов:

В машине и в подъезде. В день свадьбы было вообще весело. У меня была пижама, выглядела она как роба у заключенных в концлагере, полосатая. Я пришел к невесте с букетом в этой робе. Не в концертном костюме (я уже тогда выступал), он с собой был, смокинг с бабочкой, но пришел в этой робе. Юлия Артюх:

А почему вы вдруг так решили?