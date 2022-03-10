Если я не понимаю, что чувствую, тогда не могу действовать. Что такое эмоциональный интеллект и почему важно его развивать?
Сила воли. У каждого из нас бывают моменты, когда трудности наваливаются, кажется, что выхода нет, и руки просто опускаются. О преодолении страха, боли и отчаяния поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Сейчас все чаще встречается такое понятие, как эмоциональный интеллект. Это что значит? Это тоже какое-то предрасположение к тому, что ты можешь быть успешным в чем-то?
Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:
Эмоциональный интеллект – это наша способность осознавать свои эмоции, управлять своими эмоциями и выстраивать грамотную, эффективную, здоровую коммуникацию и отношения с другими людьми.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как пробудить в себе этот интеллект?
Кристина Смольская:
Развивать. Можно начать с каких-то азов. Что значит азы? Это понимать, что я чувствую сейчас. Потому что наши чувства – это проводники в жизни. Если я не понимаю, что я чувствую, я тогда не могу в принципе действовать.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
То есть нужно проговаривать все эмоции, как с самим собой общаться?
Алексей Талай, мотивационный спикер, мастер спорта по плаванию, многократный рекордсмен мира и Европы, член Конституционной комиссии Республики Беларусь:
Анализировать здесь и сейчас. Что я чувствую, как я реагирую.
Кристина Смольская:
Если общаться с самим собой, можно дойти, конечно, до каких-то разных высот.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Вот я к этому и веду.
Кристина Смольская:
В принципе задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую. Обращаться к своим чувствам. Потому что мы привыкли жить в голове. Мало того, что мы не очень живем в своем теле, не очень осознаем свое тело, мы постоянно в принципе живем в голове. Поэтому хорошо бы обращаться к своим чувствам. Кроме того, одна из основ эмоционального интеллекта, помимо эмпатии, управления своими эмоциями – это самомотивация. То есть эмоциональный интеллект занимается также самомотивацией. Каким образом мы можем мотивировать себя действовать, жить, любить и процветать.
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