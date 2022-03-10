Если я не понимаю, что чувствую, тогда не могу действовать. Что такое эмоциональный интеллект и почему важно его развивать?

Сила воли. У каждого из нас бывают моменты, когда трудности наваливаются, кажется, что выхода нет, и руки просто опускаются. О преодолении страха, боли и отчаяния поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Сейчас все чаще встречается такое понятие, как эмоциональный интеллект. Это что значит? Это тоже какое-то предрасположение к тому, что ты можешь быть успешным в чем-то?

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

Эмоциональный интеллект – это наша способность осознавать свои эмоции, управлять своими эмоциями и выстраивать грамотную, эффективную, здоровую коммуникацию и отношения с другими людьми. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как пробудить в себе этот интеллект? Кристина Смольская:

Развивать. Можно начать с каких-то азов. Что значит азы? Это понимать, что я чувствую сейчас. Потому что наши чувства – это проводники в жизни. Если я не понимаю, что я чувствую, я тогда не могу в принципе действовать. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

То есть нужно проговаривать все эмоции, как с самим собой общаться?