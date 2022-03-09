Андрей Иванец: «Сегодня очень важно проводить политику исторической памяти»

Отбор участников, логистика, питание, униформа и культурная программа – эти вопросы стали ключевыми в ходе беседы. Уже известно, что экипаж поезда будет укомплектован двумя сотнями школьников из двух государств. Предпочтение отдадут победителям олимпиад, активистам и участникам патриотических проектов. Они посетят памятные военные места, музеи, мемориальные комплексы и станут участниками реконструкции событий Великой Отечественной войны. Встретятся с ветеранами.

Сама же акция стартует 22 июня в Бресте, а финиширует в Минске 3 июля, как раз в день освобождения белорусской столицы. На пути следования «Поезд памяти» сделает остановки в Витебске, Смоленске, Ржеве и Вязьме. Все мероприятия синхронизируют со сроками проведения IX Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в конце июня в Гродно.