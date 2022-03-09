Андрей Иванец: «Сегодня очень важно проводить политику исторической памяти»
Новости Беларуси. Объединить союзную молодежь и сохранить историческую память. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела рабочее совещание по подготовке совместного российско-белорусского патриотического проекта «Поезд памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отбор участников, логистика, питание, униформа и культурная программа – эти вопросы стали ключевыми в ходе беседы. Уже известно, что экипаж поезда будет укомплектован двумя сотнями школьников из двух государств. Предпочтение отдадут победителям олимпиад, активистам и участникам патриотических проектов. Они посетят памятные военные места, музеи, мемориальные комплексы и станут участниками реконструкции событий Великой Отечественной войны. Встретятся с ветеранами.
Сама же акция стартует 22 июня в Бресте, а финиширует в Минске 3 июля, как раз в день освобождения белорусской столицы. На пути следования «Поезд памяти» сделает остановки в Витебске, Смоленске, Ржеве и Вязьме. Все мероприятия синхронизируют со сроками проведения IX Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в конце июня в Гродно.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Предполагается встреча данных ребят, участников «Поезда памяти», с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Ивановной Кочановой, чтобы еще раз пообщаться и еще раз посмотреть на эти исторические события именно в призме современных, текущих реалий. Сегодня очень важно проводить политику исторической памяти и фактически работать с нашими учащимися, с нашей молодежью по сохранению того подвига, который был совершен советским народом в годы Великой Отечественной войны.
В будущем планируется, что поезда будут курсировать регулярно. Маршруты расширят. А участие в проекте сможет принять молодежь из других стран СНГ.