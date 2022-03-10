«Гнёздышко опустело». Как смириться с тем, что взрослые дети покинули родительский дом?

Сила воли. У каждого из нас бывают моменты, когда трудности наваливаются, кажется, что выхода нет, и руки просто опускаются. О преодолении страха, боли и отчаяния поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Все-таки для мамы, которая год за годом пренебрегала какими-то своими интересами, жила только жизнью детей, не занималась своими интересными занятиями – жизнь заканчивается, когда дети уходят.

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

Жизнь не заканчивается. Можно находить новые занятия, смыслы, когда дети покидают родительское гнездо. В принципе, всегда нужно понимать, что дети рано или поздно нас покинут. Поэтому, мне кажется, всегда нужно находить время для себя, своих интересов, творчества, работы. То есть по возможности это делать. Если нет такой возможности, то тогда, когда дети подрастут, когда уже покидают гнездо, дом, задавать себе вопрос: «Что мне интересно? Что я хочу? Что мне раньше было интересно? Чем я, может быть, хотела бы заниматься, но у меня не было времени? Я сейчас могу этим заниматься».

У меня есть одна прекрасная клиентка, у которой дети уже выросли, она 50+. Она говорит: «Я всегда хотела быть актрисой». Она пошла заниматься в народный театр. То есть она осуществила свою мечту. Пускай не на профессиональном уровне, но почему нет? Пожалуйста, все дороги открыты, было бы желание.

Татьяна Савчик:

В общем-то, человек находит себе для души, какого-то успокоения, развития дело.