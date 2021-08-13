«Мы вас любим!» Рассказываем подробности встречи Лукашенко с жителями Тихиничей

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора. Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства 1 500 человек. С ними 13 августа общался глава государства не только на аграрные темы. Президент не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Свое слово Президенту донесли и рядовые работники. В целом, увиденным Александр Лукашенко остался доволен и поблагодарил сельчан за труд. И отметил – в Беларуси есть все для достойной жизни. Тему продолжит Алена Сырова.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад. Наверняка тогда были скептики, которые негодовали и рассуждали о целесообразности строительства такого объекта в небольшом агрогородке. Что ж, время все расставило по местам.

Андрей Романов, заведующий ФОК «Тихиничи»:

Люди ведут здоровый образ жизни. Есть после трудных рабочих будней или после тяжелого рабочего дня прийти, восстановиться здесь, отдохнуть. Не то, что некоторые: о, пошел бегать – устаешь. Нет, они отдыхают этим, они живут. Они отдохнули. Если человек хорошо отдохнул – завтра хорошо поработает. Пользуются предложением охотно. Цены на абонементы привлекательны, например, за 8 занятий в бассейне или тренажерном зале нужно заплатить 28 рублей – посильно. Помимо любителей, на базе ФОК обосновалась СДЮШОР № 1 Рогачевского района. Наталья Блинцова, ее директор, когда-то сама мечтала стать чемпионкой, теперь вот ведет к олимпу новое поколение белорусов и пристально следит за титулованными спортсменами. 13 августа на правах хозяйки встречала Президента.

Право на принятие решений – верных или ошибочных, но своих – сумели сохранить далеко не все наши соседи. Может, потому так неровно дышат к нам и придирчиво разглядывают каждое движение белорусов. Алена Сырова, политический обозреватель:

В последнее время сложно складываются отношения с Литвой, которая то становится в позу из-за нашей АЭС (они-то не смогли отстоять свою Игналинскую), то результаты выборов не устраивают, то с ковидом не так боремся. Парадокс, но литовскому правительству аналогичную претензию высказывает их народ – в Вильнюсе прошли акции протеста и столкновения с полицией. Но литовским властям явно не до того. Их проблема № 1 – мигранты и Беларусь, которая снова оказалась крайней. В основе напряженной ситуации у наших рубежей геополитика, и можно сколько угодно говорить о других невероятно важных для всего демократического мира причинах, но противостояние коллективного Запада и Востока едва ли можно отрицать. Президент подробно прошел по каждому из острых моментов, которые сегодня беспокоят белорусов. Получился не очень большой, но откровенный разговор, главная цель которого – понять, что у нас общая цель – независимая Беларусь. Пусть даже и мнения разные. Читайте также: Александр Лукашенко: раз я ЛГБТ это не признаю, радужные флаги не выбрасываю, я враг Александр Лукашенко: не дай бог рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона

Пока шел разговор о глобальных и, безусловно, важных вещах, на соседнем поле в футбол и теннис играли маленькие белорусы – те, чье будущее, в общем, и обсуждали большие люди. Они же Президента долго не хотели отпускать. Неудивительно, ведь в Тихиничах Александр Лукашенко был впервые. Что ж, личное знакомство, очевидно, оставило взаимно приятное впечатление.