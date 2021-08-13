Президент: вчера мне привезли эту вакцину в пробирке, чисто белорусская, наши учёные сделали

Алена Сырова, корреспондент: На встречу с Президентом пришли если не все жители Тихиничей, то уж точно большая часть. Говорили о злободневном. Коронавирус больше года держится в топе актуальных тем. Но если еще летом 2020-го из раза в раз говорили о поиске экстренного лечения пациентов с COVID-19, то сегодня, к счастью, все больше о профилактике. Накануне Президент побывал на производстве, где успешно создают вакцину для животных, а теперь будут выпускать препараты и для людей.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вчера мне привезли эту вакцину в пробирке. Чисто белорусская. Наши ученые-специалисты сделали. Знаете, многие будут ерничать: да ну, там белорусы что-то сделали. Меня убедил тот, кто разрабатывал эти вакцины. Он говорит: товарищ Президент, если кто-то не верит, я сейчас могу взять из пробирки эту еще экспериментальную вакцину и себе уколоть. Я говорю: подожди, не надо. Ты должен нам произвести полмиллиона доз вакцин. Мы ее проверим, как положено. Ученые как требуют и так далее. А потом запустим производство. Но пока будем приспосабливать эти вакцины под будущие болезни. Слышали, наверное. Штамм коронавируса сейчас индийский. И вот мы производим вакцину такую, чтобы в течение двух недель ее приспособить к любому штамму, к любому изменению, к любой мутации этого вируса. Это очень тяжелая, большая работа.