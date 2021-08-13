Александр Лукашенко: раз я ЛГБТ это не признаю, радужные флаги не выбрасываю, я враг

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 августа посетил хозяйство в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, корреспондент:

Право на принятие решений, верных или ошибочных, но своих, сумели сохранить далеко не все наши соседи. Может, потому так неровно дышат к нам и придирчиво разглядывают каждое движение белорусов. В последнее время сложно складываются отношения с Литвой, которая то становится в позу из-за нашей АЭС (они-то не смогли отстоять свою Игналинскую), то результаты выборов не устраивают, то с COVID не так боремся. Парадокс, но литовскому правительству аналогичную претензию высказывает их народ. В Вильнюсе прошли акции протеста и столкновения с полицией. Но литовским властям явно не до того. Их проблема номер один – мигранты и Беларусь, которая снова оказалась крайней.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Им нужны чужие рынки сбыта, им нужны рабочие руки. Вот миграционный кризис. Чего они туда ринулись из Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии? Чего они туда ринулись? Они их позвали. Потому что в Германии уже некому работать, в Литве людей не осталось. В Польше, на Западе нет людей. Рожать женщины не хотят, а сейчас же уже лозунг выкинули: семья – это женщина с женщиной, мужик с мужиком. Какие дети будут? Вот вы смеетесь и правильно делаете. Потому что для нас это смешно, а у них это норма. Вот они услышат мой разговор сегодня, что я начинаю их там, как у нас в народе говорят, подкалывать, подшучивать, троллить, я враг. Раз я ЛГБТ это не признаю, радужные флаги не выбрасываю, я враг.