Прямой эфир

Лукашенко о подготовке тяжелоатлетов: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»

13 августа 2021 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о подготовке тяжелоатлетов: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»-1

Президенту проводят мини-экскурсию: вот зал для занятия настольным теннисом, вот бассейн для самых маленьких, вот для взрослых. Тренируют здесь и тяжелоатлетов. А преподает абсолютный чемпион Беларуси по классическому пауэрлифтингу Николай Горовой.

Лукашенко о подготовке тяжелоатлетов: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли.

Лукашенко о подготовке тяжелоатлетов: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»-5

Николай Горовой, чемпион Беларуси:
Согласен.

Лукашенко о подготовке тяжелоатлетов: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»-7

Александр Лукашенко:
Надо освободить дорогу людям способным. Неважно, молодой, старый, но – дай результат. Надо сделать, как ты говоришь, вот эти лифты в спорте, как социальные. Чтобы они из любой деревни, если хочет и может, дает результат – мгновенно поднимался.
Люди спорта только из деревни и выйдут.

Читайте также:

Лукашенко: «Мы же никого не трогали, мы никому не мешали жить. Чего они возбудились там?»

Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона

Александр Лукашенко: не дай бог рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты

# Белорусские спортсмены # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: раз я ЛГБТ это не признаю, радужные флаги не выбрасываю, я враг
13 августа 2021 17:39

Александр Лукашенко: раз я ЛГБТ это не признаю, радужные флаги не выбрасываю, я враг

Лукашенко: «Мы же никого не трогали, мы никому не мешали жить. Чего они возбудились там?»
13 августа 2021 17:31

Лукашенко: «Мы же никого не трогали, мы никому не мешали жить. Чего они возбудились там?»

«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения
13 августа 2021 17:31

«Мы спасли, нам же убирать нечем было. Вот уже 25 лет» – Лукашенко о развитии комбайностроения