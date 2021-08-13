Лукашенко о подготовке тяжелоатлетов: «Это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли»

Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту проводят мини-экскурсию: вот зал для занятия настольным теннисом, вот бассейн для самых маленьких, вот для взрослых. Тренируют здесь и тяжелоатлетов. А преподает абсолютный чемпион Беларуси по классическому пауэрлифтингу Николай Горовой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что это позорище. Поехали, два человека отобрали, не смогли.