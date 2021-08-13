«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами

Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наверняка тогда были скептики, которые негодовали и рассуждали о целесообразности строительства такого объекта в небольшом агрогородке. Что ж, время все расставило по местам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так вы будете гимнастикой заниматься или бегать?

– Бегать.