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«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами

13 августа 2021 19:15
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Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами-1

Наверняка тогда были скептики, которые негодовали и рассуждали о целесообразности строительства такого объекта в небольшом агрогородке. Что ж, время все расставило по местам.

«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так вы будете гимнастикой заниматься или бегать?
– Бегать.

«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами-7

– Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика.
– Я тренировкой занимаюсь.
– Но ты бежишь?
– Да, бегу.

«Бегать? Вот молодцы. А то все: гимнастика, гимнастика». Лукашенко поговорил с маленькими легкоатлетами-10

– А какую дистанцию?
– Ну, быстро.
– Нет, ну, 100 метров, 200?
– Я не знаю, я быстро бегаю, я не знаю.
– Не знаешь еще, сколько… Ну, правильно. Главное для тебя сейчас, для вас – быстро бежать.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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