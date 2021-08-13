Лукашенко: «Мы же никого не трогали, мы никому не мешали жить. Чего они возбудились там?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

До 1939 года Западная Беларусь знаете, где была. Не поляки – четыре класса, образование таким образом не получали. Нет образования – вот там будешь горбатиться, как тебе скажут. Простите меня, раком будешь собирать эту клубнику и дальше не поднимешься. Поднял голову – палкой получишь. Я несколько утрирую, но когда ты не хозяин на своей земле, ты будешь именно так расти. Поэтому нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом и в любые сложные, и не только сложные, времена свои судьбы и судьбу каждого человека мы должны определять сами. По-народному, в этом смысл суверенитета и независимости. Поэтому, сохранив свою независимость, мы будем определять свою судьбу. Мы будем решать, в каком государстве нам жить. А за нами – наши дети. Вот заваруха в чем. Ну и еще, на злобу, чтобы вы понимали, и меня чтобы вы поняли. Я не собираюсь ни с кем драться, мы абсолютно мирные люди, мы деревенские люди. Мы никогда без причины не дрались. Но, извините, если уж кто-то выхватил жердь или оглоблю и на тебя попер, то мы могли ответить. Мы же никого не трогали, мы никому не мешали жить. Чего они возбудились там? И да, им не нравится Беларусь. Ну а где же будет нравиться? Худо-бедно как-то мы еще держимся.

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