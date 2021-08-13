Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона

Новости Беларуси. Президент подробно прошел по каждому из острых моментов, которые сегодня беспокоят белорусов .Получился не очень большой, но откровенный разговор, главная цель которого – понять, что у нас общая цель – независимая Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пусть даже и мнения разные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, здесь есть люди со своим мнением, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был Президент, все равно надо будет пахать, работать. Без работы ни черта не будет. Надо идти в школу учить детей, надо идти в спортивный комплекс и результаты показывать. Ребята пришли, я с ними встречался. Толкать штангу – это тяжелейший труд, чтобы показать результат, а не так размазаться, как это у нас произошло в Японии. Талантливый народ, у нас есть все, чтобы нормально жить. У нас есть люди, которые могут приносить государству результат. Люди у нас крепкие, надежные и их немало, нас – большинство.
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