Александр Лукашенко: здесь есть люди, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, здесь есть люди со своим мнением, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был Президент, все равно надо будет пахать, работать. Без работы ни черта не будет. Надо идти в школу учить детей, надо идти в спортивный комплекс и результаты показывать. Ребята пришли, я с ними встречался. Толкать штангу – это тяжелейший труд, чтобы показать результат, а не так размазаться, как это у нас произошло в Японии. Талантливый народ, у нас есть все, чтобы нормально жить. У нас есть люди, которые могут приносить государству результат. Люди у нас крепкие, надежные и их немало, нас – большинство.

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