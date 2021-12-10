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«Мы Украиной быть не хотим». Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании о причинах давления на Беларусь

10 декабря 2021 07:22
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Новости Беларуси. Глубинные причины давления на нашу страну связаны именно с США. Главная цель – попытаться сделать Беларусь второй Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот факт Александр Лукашенко отметил 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Побеседовать с белорусским лидером приехала корреспондент и ведущая крупного телеканала Ниса Эфендиоглу. Она также журналист пула личной прессы президента Эрдогана.

«Мы Украиной быть не хотим». Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании о причинах давления на Беларусь-1

Продолжалось интервью чуть больше часа. За это время были затронуты, ожидаемо, актуальные темы, связанные с нашей страной в последнее время: миграционный кризис и дальнейшая судьба беженцев, введение очередного пакета санкций и возможное прекращение транзита газа в Европу через территорию Беларуси. Коснулись и вопроса личного отношения Александра Лукашенко к тому, что ЕС не признает его легитимность. На что, собственно, Президент ответил кратко и вполне доходчиво.

Что касается миграционного кризиса, то обвинения в сторону Беларуси как якобы зачинщицы этого процесса не особо убедительны. Глава государства не раз говорил, что прежде, чем наговаривать, надо доказать. Фактов на столе нет и по сей день.

Ниса Эфендиоглу поинтересовалась у Александра Лукашенко глубинными причинами этого кризиса. Президент рассказал об истинных мотивах тех, кто пытается всячески подавить Беларусь.

«Мы Украиной быть не хотим». Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании о причинах давления на Беларусь-4

Говорили во время интервью также и о белорусско-российском союзе, об отношениях с Турцией. Президент отметил, что Турция – одно из самых дружественных государств для нашей страны.

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Дальнейшая судьба беженцев и легитимность Президента. О чём ещё говорил Лукашенко с журналисткой TRT?

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