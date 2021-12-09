Волонтёры в ТЛЦ о своей работе: помогаем беженцам вернуться на родину, многие из них остались без денег и жилья

Мохаммед Рефаат, старший координатор по вопросам ЧС Международной организации по миграции:

Я хочу поблагодарить правительство Беларуси, которое позволяет нам помогать беженцам, которые находятся в лагере при логистическом центре «Брузги». Мы активно взаимодействуем с Министерством иностранных дел Беларуси и Министерством внутренних дел. Работаем в двух направлениях. Первое, это гуманитарная помощь беженцам. Сегодня мы доставили продовольствие и гуманитарные наборы, которые завтра при помощи Красного Креста раздадим всем желающим. Второе направление, которым мы занимаемся в Беларуси, это помощь в возвращении беженцев на родину. Каждый желающий может обратиться к нам в организацию и мы при тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел поможем не только вернуться человеку на родину, но и также будем дальше помогать входить в нормальный ритм жизни уже там, потому что многие из них остались без денег и жилья.

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