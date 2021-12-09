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Волонтёры в ТЛЦ о своей работе: помогаем беженцам вернуться на родину, многие из них остались без денег и жилья

09 декабря 2021 20:23
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Новости Беларуси. Первый курдский ребенок, который родился на белорусской земле. Гродненские врачи приняли роды у беженки из Ирака, которая находилась в кризисном центре на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обо всем подробнее расскажет Константин Герцев.  

Волонтёры в ТЛЦ о своей работе: помогаем беженцам вернуться на родину, многие из них остались без денег и жилья-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Волонтеры подчеркнули, работа в «Брузгах» имеет исключительно гуманитарный характер, здесь политическим играм не место.  

Волонтёры в ТЛЦ о своей работе: помогаем беженцам вернуться на родину, многие из них остались без денег и жилья-4

Мохаммед Рефаат, старший координатор по вопросам ЧС Международной организации по миграции:  
Я хочу поблагодарить правительство Беларуси, которое позволяет нам помогать беженцам, которые находятся в лагере при логистическом центре «Брузги». Мы активно взаимодействуем с Министерством иностранных дел Беларуси и Министерством внутренних дел. Работаем в двух направлениях. Первое, это гуманитарная помощь беженцам. Сегодня мы доставили продовольствие и гуманитарные наборы, которые завтра при помощи Красного Креста раздадим всем желающим. Второе направление, которым мы занимаемся в Беларуси, это помощь в возвращении беженцев на родину. Каждый желающий может обратиться к нам в организацию и мы при тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел поможем не только вернуться человеку на родину, но и также будем дальше помогать входить в нормальный ритм жизни уже там, потому что многие из них остались без денег и жилья.  

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