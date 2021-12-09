«Я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди». Лукашенко высказался о правительстве Польши и стене на границе

Новости Беларуси. За 2021 год зафиксировано 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов со стороны беглых, которые находятся «под крышей» Польши, Литвы и Украины. Об этом 9 декабря заявил Президент нашей страны, отвечая на вопросы, которые ему задала Ниса Эфендиоглу – корреспондент и ведущая крупного телеканала турецкой телерадиокомпании TRT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ: Старательнее других за любое действие нашу страну критикуют поляки. Наши соседи на весь мир кричат об угрозе, якобы исходящей со стороны Беларуси (отлаженная тактика отвлечения внимания и лоббирования собственных интересов), а сами укрепляют свои рубежи боевой техникой и воинским контингентом. Кроме того, нынешние польские власти грозятся построить стену на границе с нашей страной. Чтобы закрыть почти 400 километров, разумеется, нужны немалые деньги, их и пытаются найти, но пока не очень получается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют. Она будет стоить около миллиарда долларов. Они на отдельных участках нашей границы с Польшей построили такую стену. И, как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?

Знаете, был пример. Американцы попытались на границе с Мексикой построить стену. Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся по этому поводу, это их проблема, пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. Я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов. И потом, вы же знаете, в Германии в свое время стену разрушили между ГДР и Западной Германией. И это была победа европейской демократии.