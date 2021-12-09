Лукашенко в интервью турецкому телеканалу: «За этот год были 10 попыток совершения террористических актов»

Новости Беларуси. За 2021 год зафиксировано 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов со стороны беглых, которые находятся «под крышей» Польши, Литвы и Украины. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил Президент нашей страны, отвечая на вопрос, который ему задала Ниса Эфендиоглу, корреспондентка и ведущая крупного телеканала турецкой телерадиокомпании TRT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ниса Эфендиоглу работает в пуле президента Эрдогана, логично, что часть вопросов были посвящены белорусско-турецким отношениям в целом и между лидерами в частности. И все же большую часть времени говорили о ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе (в последнее временя репортер работает в лагере беженцев в «Брузгах» и о происходящем рассказывает сама своим зрителям), потому Александра Лукашенко решила спросить о глубинных причинах этого кризиса. Ведь, коллективный Запад ответственность пытается переложить на плечи Президента нашей страны. Глава государства в очередной раз поделился своим мнением на сей счет, а также рассказал об истинных мотивах тех, кто демонизирует Беларусь, пытаясь уничтожить нашу страну информационно, экономически.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с Соединенными Штатами Америки. Я не буду перечислять все причины, я постараюсь назвать главные. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления Соединенных Штатов Америки и НАТО на Россию. Вы знаете, что творилось у нас в прошлом году. Попробовали здесь Беларусь сделать Украиной. Как они сегодня от нас требуют. Когда мы им задаем вопрос, чего вы хотите, цитирую, мы хотим, чтобы Беларусь была как Украина. На что я ответил, мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет. И никогда не будет.

Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж превратить в Украину. Не получилось. Для чего им нужно превратить Беларусь в Украину? Чтобы полностью создать вот этот Балто-Черноморский регион, о чем они мечтают давно. Вот этот создать блок с границей на востоке возле Смоленска для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию. Ну, коль не получилось сделать это через мятеж. Вы в свое время этот период прожили, у вас тоже при Эрдогане это было, попытка мятежа в Турции была, у нас несколько это было по-другому. Но мятеж там, в Турции, и мятеж здесь. Иначе не назовешь.

Не получается силой, наскоком сломать страну. Поэтому перешли к планомерному давлению, перешли к гибридной войне. Суть этой гибридной войны состоит в том, что идет давление и нападки на Беларусь по разным направлениям, с разной интенсивностью по этим направлениям. Это выражается в давлении через средства массовой информации, по линии дипломатической, по линии политической. И сейчас перешли к жестокому давлению по экономическим направлениям. Пять пакетов санкций против Беларуси ввели американцы и европейцы. За этот год были 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины.