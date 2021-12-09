«Просто на фоне эмоциональной усталости упала». Как беженка на границе сломала руку?

Новости Беларуси. Морозы стали настоящим испытанием для гостей из Ближнего Востока, ввиду этого спикер Совета Республики Наталья Кочанова после приезда в лагерь, сразу отправилась в логистический центр, чтобы вживую оценить состояние дел. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

После посещения центра делегация двинулась к медицинскому пункту, и здесь одна из беженок обратилась к сенаторам: «Помогите, не бросайте нас!» Наталья Кочанова после диалога спросила у коллег: «А почему у нее рука в гипсе?». На этот вопрос уже журналистам ответила племянница пострадавшей.