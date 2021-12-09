Дальнейшая судьба беженцев и легитимность Президента. О чём ещё говорил Лукашенко с журналисткой TRT?

Новости Беларуси. Почему на Беларусь оказывают давление и считает ли Александр Лукашенко именно США ответственными за кризис на границе? Продвигаются ли переговоры с ЕС по разрешению кризиса? И что будет с теми беженцами, которые захотят остаться в Беларуси? Александр Лукашенко 9 декабря дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побеседовать с белорусским лидером приехала корреспондент и ведущая крупного телеканала Ниса Эфендиоглу. Она также журналист пула личной прессы президента Эрдогана.

Начался разговор с самого обычного житейского вопроса. Гостья спросила, как дела у нашего Президента. На что Александр Лукашенко с улыбкой ответил: «Пока живем».

Продолжалось интервью чуть больше часа. За это время были затронуты, ожидаемо, актуальные темы, связанные с нашей страной: миграционный кризис и дальнейшая судьба беженцев, введение очередного пакета санкций и возможное прекращение транзита газа в Европу через территорию Беларуси, личное отношение Александра Лукашенко к тому, что ЕС не признает его легитимность. Также говорили о белорусско-российском союзе, отношениях с Турцией.