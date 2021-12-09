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Дальнейшая судьба беженцев и легитимность Президента. О чём ещё говорил Лукашенко с журналисткой TRT?

09 декабря 2021 14:25
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Новости Беларуси. Почему на Беларусь оказывают давление и считает ли Александр Лукашенко именно США ответственными за кризис на границе? Продвигаются ли переговоры с ЕС по разрешению кризиса? И что будет с теми беженцами, которые захотят остаться в Беларуси? Александр Лукашенко 9 декабря дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальнейшая судьба беженцев и легитимность Президента. О чём ещё говорил Лукашенко с журналисткой TRT?-1

Побеседовать с белорусским лидером приехала корреспондент и ведущая крупного телеканала Ниса Эфендиоглу. Она также журналист пула личной прессы президента Эрдогана.  

Дальнейшая судьба беженцев и легитимность Президента. О чём ещё говорил Лукашенко с журналисткой TRT?-4

Начался разговор с самого обычного житейского вопроса. Гостья спросила, как дела у нашего Президента. На что Александр Лукашенко с улыбкой ответил: «Пока живем».

Дальнейшая судьба беженцев и легитимность Президента. О чём ещё говорил Лукашенко с журналисткой TRT?-7

Продолжалось интервью чуть больше часа. За это время были затронуты, ожидаемо, актуальные темы, связанные с нашей страной: миграционный кризис и дальнейшая судьба беженцев, введение очередного пакета санкций и возможное прекращение транзита газа в Европу через территорию Беларуси, личное отношение Александра Лукашенко к тому, что ЕС не признает его легитимность. Также говорили о белорусско-российском союзе, отношениях с Турцией.  

Дальнейшая судьба беженцев и легитимность Президента. О чём ещё говорил Лукашенко с журналисткой TRT?-10

Что касается телерадиокомпании TRT, в ее структуре 14 телеканалов, среди которых шесть национальных и три международных. Зона вещания – Европа, Африка, Ближний Восток, Азия и Австралия. Ко всему, компания является членом Европейского вещательного союза и акционером Euronews.  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Реджеп Эрдоган # Ниса Эфендиоглу # Фотофакт

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