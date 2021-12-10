Более мощный двигатель. Вооружение белорусской армии пополнили бронетранспортёры из России

Новости Беларуси. Российские бронетранспортеры поступили на вооружение белорусской армии. Новая техника значительно превосходит предыдущие образцы по своим возможностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На современные машины установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Они оснащены высокотехнологичными средствами связи и прицелами. Выше здесь и огневая мощь. А для улучшения командной управляемости есть топографическое ориентирование на местности. Для комфорта экипажа на БТР установлена система кондиционирования воздуха, которая также не дает перегреваться электронным устройствам и приборам.

Дмитрий Мицкевич, командир механизированного батальона:

Данная боевая машина представляет собой бронированную технику на колесной базе. Имеет на вооружении 30-миллиметровую пушку 2А72 со спаренным пулеметом 7,62. Более маневренная. Будет использоваться для выполнения задач по предназначению.