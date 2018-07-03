«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

Новости Беларуси. Провести каникулы с пользой для здоровья в детском оздоровительном центре «Зубрёнок». Почему этот лагерь, белорусы считают номером один в стране – в программе «Центральный регион».

Качественный отдых в Беларуси ничуть не уступает курортам за границей. Лето, проведенное на берегу Нарочи – это лучшие воспоминания многих о своем детстве. Игровые тренинги, интеллектуальные клубы, походы – круглый год насыщенная развлекательная программа.

Ежегодно около 15 тысяч детей выбирают для отдыха оздоровительный центр «Зубренок». В советские времена тогда еще пионерский лагерь называли – «белорусским Артеком». Провести летние каникулы здесь хотел чуть ли не каждый ребенок. Ситуация спустя десятилетия не изменилась. Размещается оздоровительный центр в сосновом бору на берегу озера Нарочь. Экология живописного края – уникальная.

Каждая смена для детей начинается с «площади встреч и расставаний», центр территориально разделен на отдельные части, кстати, в первую очередь, это специальная воспитательная методика.

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:

Мы говорим, что мы – страна Детства. А у каждой страны есть свои границы, символы.

Поэтому своих ребят мы называем ребята-зубрята.

Мы присваиваем им это почетное звание. Ну, и в каждой стране есть развитая своя инфраструктура.

Площадь центра более 60 гектаров. Жилые корпуса, учебный и медицинский центры, стадион. К услугам отдыхающих и многофункциональные игровые площадки.

Например, дети осваивают уличные шахматы: большие фигуры позволяют ощутить себя героями культового фильма о волшебнике со шрамом.

Также в оздоровительном центре есть и огромные батуты, и детские квадроциклы и даже надувной планетарий.

Киноафишу регулярно обновляют. Фильмы через проектор транслируются на аппарат, который называется «Сфера». Именно он передает объемное изображение на весь купол.



Пока одни мечтают стать астронавтами, другие пополняют словарный запас. В библиотеке на свежем воздухе функционирует литературный кружок. Дети учат наизусть стихотворения классиков: Пушкина, Тарковского, Цветаевой и даже придумывают собственные – авторские произведения. Также здесь свои творческие способности проявляют и те, у кого любимый инструмент – кисточка.

Живописные виды, можно сказать, ограничивают выбор жанра.