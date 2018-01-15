145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубрёнок»

145 зарубежных гостей примет 15 января центр «Зубренок». Это будет совместная смена с белорусскими ребятами. Многие дети из Сирии здесь уже не в первый раз. Сейчас в Беларусь прилетают не только ребята, которые из-за войны потеряли родителей и оказались в трудной жизненной ситуации, но и одаренные дети: спортсмены, победители различных олимпиад и конкурсов.