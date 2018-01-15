Прямой эфир

145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубрёнок»

15 января 2018 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Группа сирийских детей отдохнет в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубрёнок»-1

145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубрёнок»-3

145 зарубежных гостей примет 15 января центр «Зубренок». Это будет совместная смена с белорусскими ребятами. Многие дети из Сирии здесь уже не в первый раз. Сейчас в Беларусь прилетают не только ребята, которые из-за войны потеряли родителей и оказались в трудной жизненной ситуации, но и одаренные дети: спортсмены, победители различных олимпиад и конкурсов.

145 сирийских детей будут отдыхать в центре «Зубрёнок»-6

Кроме медицинского обследования детей ждет большая творческая и образовательная программа, а также знакомство со страной и общение со сверстниками. Языковой барьер помогут преодолеть переводчики, впрочем, многие дети прекрасно владеют английским.

# общество # Туризм # Фотофакт # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
«Если ребенок не хочет убирать игрушки, и вы не нашли способ взаимодействия, только физическую силу, значит, вам в этот момент не хватило ума»
14 января 2018 18:39

«Если ребенок не хочет убирать игрушки, и вы не нашли способ взаимодействия, только физическую силу, значит, вам в этот момент не хватило ума»

Марианна Щеткина о нетрадиционных семьях: «Это не наше»
14 января 2018 17:43

Марианна Щеткина о нетрадиционных семьях: «Это не наше»

«Если просто закрыть только в семье или женщину, или мужчину, то тесновато становится»
14 января 2018 17:08

«Если просто закрыть только в семье или женщину, или мужчину, то тесновато становится»