«Готов принять Европейские игры прямо сейчас». Корреспонденты СТВ посетили отель «Минск»

В мае 1956-го, на главной магистрали – проспекте и площади имени Ленина, по проекту архитектора Геннадия Баданова началась грандиозная стройка визитной карточки республики в стиле рационализма – гостиницы «Минск».

Артём Шклянко, и.о. начальника службы приема, размещения и продаж РУП «Отель «Минск»:

Отель был сдан в 1959 году. Первые гости приехали на съезд БССР. В отеле было 250 комфортабельных номеров. В них были телевизор, радио, телефон, что на то время было огромной редкостью. В 2002 году была произведена реконструкция, после которой отель получил категорию 4 звезды и стал первым отелем в Беларуси с данной категорией.

Всё больше иностранцев ехали в Минск не только на экскурсии и в командировки, но и на постоянное место жительства. Так, в начале 60-х на перрон минского вокзала сошел необычный пассажир: бывший морской пехотинец армии США, проникшийся коммунистическими идеями и искавший политического убежища, единственный подозреваемый в убийстве Кеннеди – Ли Харви Освальд. Два последующих года ему предстояло жить, работать и любить в белорусской столице. Освальд жил и в гостинице «Минск» в номере 453.

К слову, стены прославленного отеля повидали немало и других постояльцев с мировой славой.

Артём Шклянко:

Очень много президентов у нас проживало, заместителей глав государств. Проживали и руководители ФИФА, очень много представителей спортивных команд. В том числе – сборная Италии по футболу, Англии по футболу.

В январе этого года гостиница «Минск» отпраздновала свое 60-летие. В рамках флешмоба персонал исполнил гимн отеля и запустил в воздух 60 гелевых шаров. А повара легендарного ресторана, который, к слову, имеет куда более длинную историю, нежели сама гостиница, презентовали новые блюда и напитки.

Вечером для гостей отеля состоялась праздничная концертная программа. Почетными гостями стали представители множества организаций, и, конечно же, действующие и бывшие сотрудники.

Елена Плесанова, начальник отдела по работе с персоналом РУП «Отель «Минск»:

Вот этот праздник – 60 лет – это очень значимая, я считаю, дата для нашего отеля. Очень многое сделано нашими работниками. Отель наш процветает. Это радостно. И мы хотели поднять корпоративный дух и устроить для себя маленький праздник.

В июне этого года в Минске состоится масштабное мероприятие – Вторые Европейские игры. Город полным ходом ведёт подготовку, ведь главное – впечатлить гостей столицы. Обеспечением должного комфорта озабочены и гостиничные комплексы.

Артём Шклянко:

В конце прошлого года отель прошел сертификацию на статус категории 4 звезды. В связи с этим отель полностью соответствует и готов принять Европейские игры прямо сейчас. Планируется дополнительно небольшое обновление номерного фонда. Также мы планируем доработать меню в ресторанах, чтобы всем гостям, которые приедут на Европейские игры, было комфортно, и они получили полный сервис. А также смогли посмотреть все прямые трансляции соревнований, которые будут проходить.

В отеле «Минск» первыми переработали и применили на практике формы и методы современного ведения гостиничного бизнеса, интегрировали в производство автоматическую систему управления отелем, переняли опыт работы с гостями Международного института консьержей.