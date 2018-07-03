Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
По прибытии в каждого ребенка тщательно осматривают медики: проверяют состояние здоровья. Если нужно, назначают специальные процедуры.
После танцевальных выступлений, спортивных состязаний или прыжков на батуте ребята восстанавливают силы в медицинском корпусе. Пополнить запас энергии помогают фито-чаи и кислородные коктейли.
К услугам отдыхающих спа, бассейн, массаж и даже лечебные ванны.
Александр Кишко, заместитель директора по лечебно-оздоровительной работе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Жемчужные ванны, местные вихревые ванны для ног и рук, ванны подводного массажа и душевая кафедра, где можно различные виды массажа делать. При различных заболеваниях есть различные методики.
Есть кабинет галотерапии, где создается микроклимат карстовых пещер.
Мелкодисперсная соль воздействует на организм ребенка – применяется при аллергической природе заболеваний, бронхиальной астмы.
Посетить кабинет бесконтактного массажа полезно всем, без исключения. Особенно тем, у кого есть различные заболевания позвоночника.