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Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?

03 июля 2018 09:29
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?-1

По прибытии в каждого ребенка тщательно осматривают медики: проверяют состояние здоровья. Если нужно, назначают специальные процедуры.
После танцевальных выступлений, спортивных состязаний или прыжков на батуте ребята восстанавливают силы в медицинском корпусе. Пополнить запас энергии помогают фито-чаи и кислородные коктейли.

К услугам отдыхающих спа, бассейн, массаж и даже лечебные ванны.

Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?-4

Александр Кишко, заместитель директора по лечебно-оздоровительной работе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Жемчужные ванны, местные вихревые ванны для ног и рук, ванны подводного массажа и душевая кафедра, где можно различные виды массажа делать. При различных заболеваниях есть различные методики.

Есть кабинет галотерапии, где создается микроклимат карстовых пещер.

Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?-7

Мелкодисперсная соль воздействует на организм ребенка – применяется при аллергической природе заболеваний, бронхиальной астмы.
Посетить кабинет бесконтактного массажа полезно всем, без исключения. Особенно тем, у кого есть различные заболевания позвоночника.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

# Детские лагеря в Беларуси # Здоровье

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