Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

По прибытии в каждого ребенка тщательно осматривают медики: проверяют состояние здоровья. Если нужно, назначают специальные процедуры.

После танцевальных выступлений, спортивных состязаний или прыжков на батуте ребята восстанавливают силы в медицинском корпусе. Пополнить запас энергии помогают фито-чаи и кислородные коктейли.

К услугам отдыхающих спа, бассейн, массаж и даже лечебные ванны.

Александр Кишко, заместитель директора по лечебно-оздоровительной работе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Жемчужные ванны, местные вихревые ванны для ног и рук, ванны подводного массажа и душевая кафедра, где можно различные виды массажа делать. При различных заболеваниях есть различные методики.

Есть кабинет галотерапии, где создается микроклимат карстовых пещер.