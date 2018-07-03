Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Для того чтобы развивать в ребятах творческие и лидерские способности, в центре работает сплоченный коллектив. Здесь более 400 педагогов, вожатых, методистов, учителей и руководителей.

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:

Это дети, например, увлекающиеся экологией или дети, увлекающиеся техническим творчеством. Или это отличники в учебе, или это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Соответственно, разрабатываются отдельные социальные проекты и программы, которые мы реализуем для разных категорий. Также у нас есть лингвистические отряды. Есть юные журналисты, которые работают в пресс-отряде.

У нас есть свое телевидение, свое радио, газета.

И в соответствии с социальными задачами, мы меняем темы. Например, в этом году у нас уже две смены проведены, посвященные Году малой родины.