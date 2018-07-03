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Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

03 июля 2018 10:09
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

Для того чтобы развивать в ребятах творческие и лидерские способности, в центре работает сплоченный коллектив. Здесь более 400 педагогов, вожатых, методистов, учителей и руководителей.

Именно совместные идеи помогают организовывать специальные тематические смены.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-1

Большинство вариантов активного отдыха – с образовательным уклоном.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-4

Например, в «Зубрёнке» разбит палаточный городок.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-6


Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Это дети, например, увлекающиеся экологией или дети, увлекающиеся техническим творчеством. Или это отличники в учебе, или это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Соответственно, разрабатываются отдельные социальные проекты и программы, которые мы реализуем для разных категорий. Также у нас есть лингвистические отряды. Есть юные журналисты, которые работают в пресс-отряде.

У нас есть свое телевидение, свое радио, газета.

И в соответствии с социальными задачами, мы меняем темы. Например, в этом году у нас уже две смены проведены, посвященные Году малой родины.

Отдельный шатер для ребят, которые изучают химию и биологию.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-9

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-11


Анна Плешак, заместитель директора по учебной работе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:

Ребята будут заниматься исследованием водных объектов на территории «Зубренка» и прилежащей территории.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-14

И будут исследовать качество воздуха. В конце мы узнаем результаты. Есть ребята, которые уже приезжали в этот отряд в прошлом году. Возможно, это будущие исследователи, ученые.Выбор форм досуга – огромный.

Например, дети осваивают робототехнику.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-17

Ян Савицкий сам придумал, потом собрал и запрограммировал машину.
Ян Савицкий, воспитанник Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Есть специальная программа для программирования на самом роботе и программируем на компьютере. Мне здесь больше нравится, чем на информатике в школе.

В учебном центре также проводят занятия по квиллингу.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-20

Дети создают плоские или объёмные композиции из скрученной в спирали бумаги. В итоге получаются уникальные изделия ручной работы – картины, открытки, альбомы, рамки для фотографий.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-22

Сам процесс развивает мелкую моторику и помогает снять стресс.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-25


Как раз это хобби открыла для себя в «Зубренке» Айсултан Бердыева. Приехала в Беларусь из Туркменистана по инициативе родителей,

сначала девочка была настроена скептически.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-28

Айсултан Бердыева, воспитанница Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Мне здесь очень нравится. Я занимаюсь вокалом. Здесь мне уже удалось проявиться себя на творческом фестивале. Мы готовимся к мероприятиям, готовим костюмы, спектакли ставим.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-30


«На продажу».

В центре функционирует учебная бизнес-компания.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-33

Ее сотрудники и учредители – дети. Именно они изготавливают и фиксируют цены на товары, среди которых мыло ручной работы, свечи, подушки и сувениры. Продают изделия прямо в «Зубренке».  

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»-35


Педагоги рассказывают, такие шедевры раскупают за считанные дни. Деньги детям выплачиваются в конце смены, когда товар продан. Однако завершения отдыха все они ждут меньше всего.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Надежда Онуфриева

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