Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»
Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
Для того чтобы развивать в ребятах творческие и лидерские способности, в центре работает сплоченный коллектив. Здесь более 400 педагогов, вожатых, методистов, учителей и руководителей.
Именно совместные идеи помогают организовывать специальные тематические смены.
Большинство вариантов активного отдыха – с образовательным уклоном.
Например, в «Зубрёнке» разбит палаточный городок.
Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Это дети, например, увлекающиеся экологией или дети, увлекающиеся техническим творчеством. Или это отличники в учебе, или это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Соответственно, разрабатываются отдельные социальные проекты и программы, которые мы реализуем для разных категорий. Также у нас есть лингвистические отряды. Есть юные журналисты, которые работают в пресс-отряде.
У нас есть свое телевидение, свое радио, газета.
И в соответствии с социальными задачами, мы меняем темы. Например, в этом году у нас уже две смены проведены, посвященные Году малой родины.
Отдельный шатер для ребят, которые изучают химию и биологию.
Анна Плешак, заместитель директора по учебной работе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Ребята будут заниматься исследованием водных объектов на территории «Зубренка» и прилежащей территории.
И будут исследовать качество воздуха. В конце мы узнаем результаты. Есть ребята, которые уже приезжали в этот отряд в прошлом году. Возможно, это будущие исследователи, ученые.Выбор форм досуга – огромный.
Например, дети осваивают робототехнику.
Ян Савицкий сам придумал, потом собрал и запрограммировал машину.
Ян Савицкий, воспитанник Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Есть специальная программа для программирования на самом роботе и программируем на компьютере. Мне здесь больше нравится, чем на информатике в школе.
В учебном центре также проводят занятия по квиллингу.
Дети создают плоские или объёмные композиции из скрученной в спирали бумаги. В итоге получаются уникальные изделия ручной работы – картины, открытки, альбомы, рамки для фотографий.
Сам процесс развивает мелкую моторику и помогает снять стресс.
Как раз это хобби открыла для себя в «Зубренке» Айсултан Бердыева. Приехала в Беларусь из Туркменистана по инициативе родителей,
сначала девочка была настроена скептически.
Айсултан Бердыева, воспитанница Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Мне здесь очень нравится. Я занимаюсь вокалом. Здесь мне уже удалось проявиться себя на творческом фестивале. Мы готовимся к мероприятиям, готовим костюмы, спектакли ставим.
В центре функционирует учебная бизнес-компания.
Ее сотрудники и учредители – дети. Именно они изготавливают и фиксируют цены на товары, среди которых мыло ручной работы, свечи, подушки и сувениры. Продают изделия прямо в «Зубренке».
Педагоги рассказывают, такие шедевры раскупают за считанные дни. Деньги детям выплачиваются в конце смены, когда товар продан. Однако завершения отдыха все они ждут меньше всего.