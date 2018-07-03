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«Мы знаем цену настоящей свободы»: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Независимости

03 июля 2018 08:41
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Новости Беларуси. 3 июля наша страна отмечает свой главный государственный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости

Символ национальной гордости, дань героизму и стойкости народа: ведь этот день совпадает с годовщиной освобождения республики от немецких войск.

С Днем Независимости соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. «Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства. Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет – это наше главное достояние. Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси. Наш священный долг – хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше», – говорится в поздравлении главы государства. 

# День Независимости-2018 # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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