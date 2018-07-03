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Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

03 июля 2018 09:47
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

Приемы пищи здесь по расписанию – три раза в день.

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?-1

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?-3

А после обеда, по традиции, тихий час.

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?-6

Ребята проживают в 3- 4местных комнатах, дизайн каждой – в необычном стиле. Например, как борт корабля.

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?-8

За дисциплиной на тихом часу следят вожатые и педагоги-организаторы.

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?-11

Кстати, здесь весьма быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но профессиональный рост и любовь к детям – понятия неотделимые.
Мария Храбрая, педагог-организатор Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Мы вместе собираемся, у нас есть корпусная игра – дети выполняют различные задания, есть свой актив – из каждого отряда несколько человек.

Младшие гости центра любят, как раз отдохнуть на тихом часу.

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?-14


Балкон – это «сказочное» место, ведь именно здесь читают любимые детские произведения.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Мария Храбрая

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