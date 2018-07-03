Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

Приемы пищи здесь по расписанию – три раза в день.

Кстати, здесь весьма быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но профессиональный рост и любовь к детям – понятия неотделимые.

Мария Храбрая, педагог-организатор Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Мы вместе собираемся, у нас есть корпусная игра – дети выполняют различные задания, есть свой актив – из каждого отряда несколько человек.