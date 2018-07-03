Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
Приемы пищи здесь по расписанию – три раза в день.
Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
Приемы пищи здесь по расписанию – три раза в день.
А после обеда, по традиции, тихий час.
Ребята проживают в 3- 4местных комнатах, дизайн каждой – в необычном стиле. Например, как борт корабля.
За дисциплиной на тихом часу следят вожатые и педагоги-организаторы.
Кстати, здесь весьма быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но профессиональный рост и любовь к детям – понятия неотделимые.
Мария Храбрая, педагог-организатор Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Мы вместе собираемся, у нас есть корпусная игра – дети выполняют различные задания, есть свой актив – из каждого отряда несколько человек.
Младшие гости центра любят, как раз отдохнуть на тихом часу.
Балкон – это «сказочное» место, ведь именно здесь читают любимые детские произведения.