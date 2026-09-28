Новости по тегу #Детские лагеря в Беларуси

Организаторы постарались, чтобы отдых был доступен каждому: дети‑сироты и ребята с инвалидностью получили бесплатные путевки, а в лагерях создали по‑настоящему комфортную и безбарьерную среду.
Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования.
Лагерь «Дружные ребята» под Витебском в эту смену изменил привычный распорядок.
Ребята погружаются в атмосферу настоящих армейских будней: учатся первой помощи, ориентированию на местности, участвуют в полевых выходах вместе с военнослужащими.
Белорусская команда показала и мастерство, и сплоченность. Их слаженность позволила занять первое место на разных этапах.
Программа отдыха настолько насыщенная, что виртуальный мир уступает место живому общению: спорту, флешмобам и изучению белорусской истории.
Организаторы подчеркивают: цель – не просто дать навыки, а сформировать характер, научить ответственности, взаимовыручке и командной работе.
За победу борются 8 команд. Это лидеры областных этапов, сборная Минска и воспитанники Лицея МЧС.
В Минске лагеря с дневным пребыванием примут более 37 тысяч школьников.
Каждый год путевки в лагеря на лето белорусские школьники разбирают задолго до начала первой смены. Сотни желающих хотят сделать свои каникулы незабываемыми.
Проверяющие заглянули и в меню столовых, и в распорядок дня отдыхающих, и трудовые книжки аниматоров.
Планируется работа семи стационарных воспитательно-оздоровительных и одного спортивно-оздоровительного лагеря, 48 лагерей дневных. Также будут действовать пять палаточных лагерей.
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