Прямой эфир

Новости по тегу #Детские лагеря в Беларуси

Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в 2026 году
28 сентября 2026 06:11

Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в 2026 году

Летом в лагерях Беларуси отдохнули порядка 400 тысяч ребят
25 августа 2026 14:04

Летом в лагерях Беларуси отдохнули порядка 400 тысяч ребят

Школьники из лагеря «Дружные ребята» познакомились с профессией журналиста
05 августа 2026 17:41

Школьники из лагеря «Дружные ребята» познакомились с профессией журналиста

На базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады стартовал лагерь «Гвардейцы»
05 августа 2026 07:17

На базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады стартовал лагерь «Гвардейцы»

Спасали людей в дыму и на воде – как прошли соревнования среди юных пожарных в «Зубренке»?
21 июля 2026 19:31

Спасали людей в дыму и на воде – как прошли соревнования среди юных пожарных в «Зубренке»?

Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников
18 июля 2026 17:16

Летом в круглосуточных лагерях отдохнут 165 тысяч школьников

Армейский уклад и дисциплина! Лагерь «Патриот» работает в Бобруйске
16 июля 2026 06:35

Армейский уклад и дисциплина! Лагерь «Патриот» работает в Бобруйске

В Вилейском районе развернулся XXI республиканский полевой лагерь «Спасатель»
01 июля 2026 08:49

В Вилейском районе развернулся XXI республиканский полевой лагерь «Спасатель»

Вторая смена стартовала в школьных лагерях. Узнали, как дети проводят каникулы
27 июня 2026 13:32

Вторая смена стартовала в школьных лагерях. Узнали, как дети проводят каникулы

Спорт, общение и новые друзья – побывали в оздоровительном лагере «Спутник» и узнали, как отдыхают дети
15 июня 2026 13:38

Спорт, общение и новые друзья – побывали в оздоровительном лагере «Спутник» и узнали, как отдыхают дети

Отдых под контролем – какие нарушения устраняют в детских оздоровительных лагерях?
14 июня 2026 17:27

Отдых под контролем – какие нарушения устраняют в детских оздоровительных лагерях?

«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом
10 июня 2026 11:31

«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом