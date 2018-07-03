Ключевые моменты военного парада со Дня Независимости

Центральным событием этого дня стал военный парад. Он начался в 10 часов на проспекте Машерова. В 2018 году в нем впервые приняла участие рота почетного караула Китая. В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь принял парад и выступил с речью Александр Лукашенко. На площадке у обелиска «Минск-город-герой» работает съемочная группа СТВ.