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Ключевые моменты военного парада со Дня Независимости

03 июля 2018 08:53
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Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отметит с большим размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые моменты военного парада со Дня Независимости -1

Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости

Центральным событием этого дня стал военный парад. Он начался в 10 часов на проспекте Машерова. В 2018 году в нем впервые приняла участие рота почетного караула Китая. В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь принял парад и выступил с речью Александр Лукашенко. На площадке у обелиска «Минск-город-герой» работает съемочная группа СТВ.

Ключевые моменты военного парада со Дня Независимости -4

Ключевые моменты военного парада со Дня Независимости -6

Ключевые моменты военного парада со Дня Независимости -8

Ключевые моменты военного парада со Дня Независимости -10

Ключевые моменты военного парада в видеоматериале.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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