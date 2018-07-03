«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

Оздоровление в «Зубренке» прошли ребята из Сирии. Иностранцев также познакомили и с национальной культурой. В «Зубренке» есть уникальное историческое место – хутор «Неслуч».

Это настоящая белорусская деревня.

Здесь дети, можно сказать, прониклись национальными традициями, праздниками и обрядами. Белорусскую кухню тоже оценивают по достоинству.

Наталья Вершило, учитель Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

На этом месте находился действительно хутор. И проживал там хозяин Чернявский Борис Алексеевич. Получилось так, что семья перестала там жить – переехали, дом снесли,

и долгое время до 2005 года там ничего не было.