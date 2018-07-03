«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
Оздоровление в «Зубренке» прошли ребята из Сирии. Иностранцев также познакомили и с национальной культурой. В «Зубренке» есть уникальное историческое место – хутор «Неслуч».
Это настоящая белорусская деревня.
Здесь дети, можно сказать, прониклись национальными традициями, праздниками и обрядами. Белорусскую кухню тоже оценивают по достоинству.
Наталья Вершило, учитель Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
На этом месте находился действительно хутор. И проживал там хозяин Чернявский Борис Алексеевич. Получилось так, что семья перестала там жить – переехали, дом снесли,
и долгое время до 2005 года там ничего не было.
И потом администрация решила возрождать нашу белорусскую культуру. И в рамках возрождения мы реконструировали макет сельской хаты. Сейчас это более 600 экспонатов. У нас побывали дети из множества стран.
И, поверьте, особенно детям из далекого зарубежья очень интересно: они с удовольствием переодеваются в наши костюмы, пробуют наши блюда!