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«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор

03 июля 2018 09:35
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор-1

Оздоровление в «Зубренке» прошли ребята из Сирии. Иностранцев также познакомили и с национальной культурой. В «Зубренке» есть уникальное историческое место – хутор «Неслуч».

Это настоящая белорусская деревня.

«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор-4

Здесь дети, можно сказать, прониклись национальными традициями, праздниками и обрядами. Белорусскую кухню тоже оценивают по достоинству.
Наталья Вершило, учитель Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
На этом месте находился действительно хутор. И проживал там хозяин Чернявский Борис Алексеевич. Получилось так, что семья перестала там жить – переехали, дом снесли,

и долгое время до 2005 года там ничего не было.

«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор-7

И потом администрация решила возрождать нашу белорусскую культуру. И в рамках возрождения мы реконструировали макет сельской хаты. Сейчас это более 600 экспонатов. У нас побывали дети из множества стран.
И, поверьте, особенно детям из далекого зарубежья очень интересно: они с удовольствием переодеваются в наши костюмы, пробуют наши блюда!

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# Детские лагеря в Беларуси # общество # Наталья Вершило

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