Дети из Японии приедут на отдых в «Зубренок»: какая программа ждёт ребят?

Новости Беларуси. Дети из Японии приедут на оздоровление в Беларусь. Ребят примет «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распоряжение о выделении денежных средств подписал Александр Лукашенко.

На отдых группа прибудет в августе. В программу пребывания включены не только санаторно-оздоровительные услуги. Ребята с экскурсиями посетят достопримечательности Беларуси, побывают на культурных мероприятиях.

Отметим, отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.