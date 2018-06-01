Прямой эфир

Дети из Японии приедут на отдых в «Зубренок»: какая программа ждёт ребят?

01 июня 2018 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дети из Японии приедут на оздоровление в Беларусь. Ребят примет «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети из Японии приедут на отдых в «Зубренок»: какая программа ждёт ребят?-1

Распоряжение о выделении денежных средств подписал Александр Лукашенко.

На отдых группа прибудет в августе. В программу пребывания включены не только санаторно-оздоровительные услуги. Ребята с экскурсиями посетят достопримечательности Беларуси, побывают на культурных мероприятиях.

Отметим, отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.

Дети из Японии приедут на отдых в «Зубренок»: какая программа ждёт ребят?-4

Дети из Японии приедут на отдых в «Зубренок»: какая программа ждёт ребят?-6

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВД: более 150 тысяч иностранцев могут проследовать через Беларусь на ЧМ-2018 по футболу
01 июня 2018 14:16

МВД: более 150 тысяч иностранцев могут проследовать через Беларусь на ЧМ-2018 по футболу

Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой
01 июня 2018 14:13

Президент Беларуси поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе
01 июня 2018 11:50

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе