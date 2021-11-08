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«Были резолюции, которые приравнивали СССР к нацистской Германии». Мнение эксперта из России об актуальности темы геноцида

08 ноября 2021 17:20
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Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Что думают эксперты из России и Германии о том, что происходит сейчас в Восточной Европе, насколько актуальна тема геноцида и исторической памяти?

«Были резолюции, которые приравнивали СССР к нацистской Германии». Мнение эксперта из России об актуальности темы геноцида-1

Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии (Россия):
Были резолюции, которые приравнивали СССР к нацистской Германии относительно развязывания Второй мировой войны. Как обычно. Что мы можем сказать? Двойные стандарты у наших европейских противников, потому что это не партнеры, но являются приоритетом во взаимоотношении с нами. Вы же прекрасно понимаете, что Европарламент каким-то образом, видимо, забыл сделать резолюции относительно сговора накануне ВОВ, которые касались раздела Чехословакии. Также нет упоминаний позиций Польши накануне начала Второй мировой войны, которая делала все возможное, чтобы сначала стравить нацистскую Германию и СССР, а когда оказалась в разделенной ситуации, оказалось, что самая угнетенная и обиженная нация. Нет, нельзя такое делать, это недопустимо с точки зрения исторической правды и политической конъюнктуры, потому что подобного рода резолюции и декларации крайне негативно будут и дальше влиять на двусторонние отношения, на многосторонние отношения.

«Каждый день в нашем городе умирали». Почему Беларусь имеет право говорить о геноциде народа? Читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Денис Денисов # Кирилл Казаков # Фотофакт

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