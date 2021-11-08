«Две очереди боевыми, и вопрос закрыт». Шокирующие заявления диванных комментаторов: что они говорят о беженцах
Новости Беларуси. О геноциде в его современной версии. Речь о бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны европейских стран. Тревожные новости 8 ноября снова приходили с польских рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
На протяжении дня большая группа мигрантов пытается попасть в Евросоюз, куда их активно зазывали западные политиканы, но теперь не готовы оказать радушный прием. Доведенные бездушием еврочиновников люди в отчаянии разрушают забор. Но гостеприимная демократия встречает их избиениями и угрозами применения оружия.
Со стороны Польши для противостояния беженцам стянуты огромные силы. Среди вынужденных переселенцев беременные женщины и маленькие дети. Но это не останавливает «стражей граничных» от бесчеловечных действий – против мигрантов применяют физическую силу и слезоточивый газ. Их буквально вышвыривают с территории.
«Две очереди боевыми, и вопрос закрыт», «Стрелять на поражение!» – это цитаты даже не представителей толерантной Польши, а диванных комментаторов в оппозиционных Telegram-чатах.
Вот что пишут «гуманисты», борющиеся за права человека под БЧБ-флагом.
Стрельба, слезоточивый газ, колючая проволока, рвы и протесты – не единственное препятствие, с которым сталкиваются мигранты в поисках лучшей жизни. Впереди ночь, а на этом участке ожидаются заморозки. Решение проблемы одно – диалог ЕС с официальным Минском, чтобы уже точно расставить знаки препинания во фразе «пускать нельзя останавливать». Пока не поздно, пока Европа окончательно не сожгла все мосты с Беларусью.
С ними дети, беременные женщины. Что сейчас известно о ситуации на польской границе, читайте здесь.