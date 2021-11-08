«Две очереди боевыми, и вопрос закрыт». Шокирующие заявления диванных комментаторов: что они говорят о беженцах

Новости Беларуси. О геноциде в его современной версии. Речь о бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны европейских стран. Тревожные новости 8 ноября снова приходили с польских рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

На протяжении дня большая группа мигрантов пытается попасть в Евросоюз, куда их активно зазывали западные политиканы, но теперь не готовы оказать радушный прием. Доведенные бездушием еврочиновников люди в отчаянии разрушают забор. Но гостеприимная демократия встречает их избиениями и угрозами применения оружия.