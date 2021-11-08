ГПК: ситуация на границе крайне напряжённая. Беженцы начали разрушать польские заграждения

Новости Беларуси. Тревожные новости 8 ноября снова приходят с польских рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тревожные новости 8 ноября снова приходят с польских рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
На протяжении дня большая группа мигрантов пытается попасть в Евросоюз, куда их активно зазывали западные политиканы, но теперь не готовы оказать радушный прием. Доведенные бездушием еврочиновников люди в отчаянии разрушают забор. Но гостеприимная демократия встречает их избиениями и угрозами применения оружия. Со стороны Польши для противостояния беженцам стянуты огромные силы. Среди вынужденных переселенцев беременные женщины и маленькие дети. Но это не останавливает «стражей граничных» от бесчеловечных действий. Против мигрантов применяют физическую силу и слезоточивый газ. Их буквально вышвыривают с территории.
Татьяна Савчик:
Польша разместила на границе с нашей страной тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение, ограничив таким образом возможности журналистов и правозащитников. Сегодня же Литва заявила о готовности прислать на границу силовое подкрепление. При этом никто не говорит о гуманитарных проблемах. Бедственное положение людей (отсутствие еды, воды, элементарных удобств) не смущает официальных властей. Зато в ЕС уже предложили обсудить сложившуюся ситуацию в рамках НАТО. Нашлись последователи фашизма и среди пользователей ряда интернет-ресурсов. Они предлагают уничтожать и сбрасывать в канаву несчастных беженцев. Такие вот ценности гуманизма.
«Две очереди боевыми, и вопрос закрыт». Шокирующие заявления диванных комментаторов: что они говорят о беженцах? Читайте здесь.
Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. Но и здесь от польских пограничников, военных и властей в ответ лишь агрессия. Поляки задействовали авиацию для оказания психологического давления.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:
Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной. Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 000 беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является Европейский союз, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания. Вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации и пригласить правозащитников для консультаций польские силовики для оказания психологического давления задействовали авиацию и технику, кроме того, распылялся слезоточивый газ. В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения.