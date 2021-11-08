ГПК: ситуация на границе крайне напряжённая. Беженцы начали разрушать польские заграждения

Татьяна Савчик, СТВ: На протяжении дня большая группа мигрантов пытается попасть в Евросоюз, куда их активно зазывали западные политиканы, но теперь не готовы оказать радушный прием. Доведенные бездушием еврочиновников люди в отчаянии разрушают забор. Но гостеприимная демократия встречает их избиениями и угрозами применения оружия. Со стороны Польши для противостояния беженцам стянуты огромные силы. Среди вынужденных переселенцев беременные женщины и маленькие дети. Но это не останавливает «стражей граничных» от бесчеловечных действий. Против мигрантов применяют физическую силу и слезоточивый газ. Их буквально вышвыривают с территории.

Татьяна Савчик:

Польша разместила на границе с нашей страной тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение, ограничив таким образом возможности журналистов и правозащитников. Сегодня же Литва заявила о готовности прислать на границу силовое подкрепление. При этом никто не говорит о гуманитарных проблемах. Бедственное положение людей (отсутствие еды, воды, элементарных удобств) не смущает официальных властей. Зато в ЕС уже предложили обсудить сложившуюся ситуацию в рамках НАТО. Нашлись последователи фашизма и среди пользователей ряда интернет-ресурсов. Они предлагают уничтожать и сбрасывать в канаву несчастных беженцев. Такие вот ценности гуманизма.

«Две очереди боевыми, и вопрос закрыт». Шокирующие заявления диванных комментаторов: что они говорят о беженцах? Читайте здесь.

Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. Но и здесь от польских пограничников, военных и властей в ответ лишь агрессия. Поляки задействовали авиацию для оказания психологического давления.