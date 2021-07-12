«Мы поддерживали украинских граждан, когда у них были проблемы. Это же соцзащита огромнейшая была»

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:

У нас есть опыт с Украиной – насколько мы поддерживали украинских граждан, когда у них были проблемы. Это же соцзащита огромнейшая была. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы, насколько я помню, приняли около 180 тысяч беженцев из Донбасса. Алена Сырова, СТВ:

И жили они здесь фактически на равных условиях с белорусами. Анастасия Боброва:

Некоторые даже умудрялись приезжать сюда, получать блага и жить там на постоянной основе. Они рожали здесь детей. Это настолько большой опыт, мы можем им поделиться, как правильно делать.