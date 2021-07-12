Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
У нас есть опыт с Украиной – насколько мы поддерживали украинских граждан, когда у них были проблемы. Это же соцзащита огромнейшая была.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы, насколько я помню, приняли около 180 тысяч беженцев из Донбасса.
Алена Сырова, СТВ:
И жили они здесь фактически на равных условиях с белорусами.
Анастасия Боброва:
Некоторые даже умудрялись приезжать сюда, получать блага и жить там на постоянной основе. Они рожали здесь детей. Это настолько большой опыт, мы можем им поделиться, как правильно делать.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Если сейчас будет введен в действие закон о титульной нации в Украине, то, наверное, будет еще одна волна, к сожалению, наших братьев из этой страны, которые будут ехать в первую очередь в Беларусь.
Кирилл Казаков:
А что такое титульная нация в Украине? Сложно. У меня дед украинец, а второй дед – русский. Что делать?
Сергей Рачков:
Это все советы, которые приходят из просвещенной Европы, из-за океана. Мы должны очень все фильтровать, очень серьезно ко всему относиться, анализировать. В принципе, нам уже полтора года говорит Президент об этом.
Кирилл Казаков:
Президент говорит, что мы прежде всего должны заботиться о Беларуси. Все то, что делают белорусские пограничники, таможенники на границе, – защищают нашу страну. Они пропускают людей, которые могут потенциально принести проблемы в наше общество. Зачем они нам, если они к нам не стремятся?
Алена Сырова:
Наверное, пора уже перестать снимать с себя последнюю рубаху для тех, кто вместо того, чтобы с нами говорить и быть на равных, просто выстраивает стены и, мягко говоря, ведет себя подло.
Илья Бегун, аналитик:
Есть простая фраза: как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так же относись и к ближнему.
Алена Сырова:
Видимо, им это правило незнакомо.
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