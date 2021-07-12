Какие средства используются для охраны госграницы? Отвечает эксперт в области национальной безопасности

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, наша застава какое расстояние границы обычно защищает? «Зеленки» и пограничных постов.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Плотность нарядов – это одно. Дальше – техническое оснащение. Это датчики, камеры видеонаблюдения, группы реагирования, мобильные бывают. Все, что здесь перечислено, – можно за руки взяться, постоять.

Кирилл Казаков:

Может, это штабные и кухня?

Александр Тищенко:

Скорее всего это для того, чтобы оказать методическую помощь.

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