Какие средства используются для охраны госграницы? Отвечает эксперт в области национальной безопасности

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите, наша застава какое расстояние границы обычно защищает? «Зеленки» и пограничных постов.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Плотность нарядов – это одно. Дальше – техническое оснащение. Это датчики, камеры видеонаблюдения, группы реагирования, мобильные бывают. Все, что здесь перечислено, – можно за руки взяться, постоять.
Кирилл Казаков:
Может, это штабные и кухня?
Александр Тищенко:
Скорее всего это для того, чтобы оказать методическую помощь.
Начальник Витебской таможни: за последние 5 лет изъято более 1,5 тонны наркотических средств
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Это доказательство того, что на самом деле то, что заявляется, утверждается, не соответствует действительности, что Беларусь создает какой-то гуманитарный или миграционный кризис в Литве. Я хочу подчеркнуть, что наша пограничная служба работает очень профессионально. Приведу несколько фактов и цифр. За половину нынешнего года наши пограничники задержали почти в пять раз больше незаконных мигрантов, чем за 2020 год. В то же время есть у нас проблемы на литовском участке нашей границы. Мы задержали почти в восемь раз больше наркотиков, нежели сделали это за предыдущие три года.
Читайте также:
«Это никак не профессиональная поддержка». Кто приехал помогать защищать границу Литвы с Беларусью?
«Спекуляция чистой воды». Зачем Литве строить стену на границе с Беларусью?
Почему мигранты идут в Европу через Литву, а не через Польшу? Объясняет эксперт