«Это никак не профессиональная поддержка». Кто приехал помогать защищать границу Литвы с Беларусью?

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Литва попросила помощи у Евросоюза, чтобы они приехали, помогли защитить их от нелегальных мигрантов, которые приезжают со стороны Беларуси. Есть небольшая графика, где мы видим, что защищать от белорусов в Литву приехали полицейские Литвы, Служба общественной безопасности, Союз стрелков, целых десять пограничников от Эстонии, четыре пограничника от Финляндии, шесть офицеров Европейского агентства пограничной и береговой охраны из Германии, Франции и Венгрии. Александр Владимирович, этих людей хватит на хотя бы одну белорусскую пограничную заставу?