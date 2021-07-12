Начальник Витебской таможни: за последние 5 лет изъято более 1,5 тонны наркотических средств

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Павел Лобачев, начальник Витебской таможни:

Витебская таможня несет службу на границе с двумя государствами – Литвой и Латвией. Ну, и не надо забывать, что административные границы с Российской Федерацией также находятся в зоне ответственности.

Наше государство очень много вкладывает в инфраструктуру пограничных пунктов пропуска именно с целью того, чтобы была обеспечена безопасность транзитных потоков, это основное, в том числе борьба с наркотрафиком.

За последние пять лет Витебской таможней изъято из незаконного оборота более 1,5 тонны наркотических средств, которые в основном перемещались с территории Европейского союза. Это, наверное, все-таки говорит о том, что Европейский союз больше уделяет внимание своей безопасности, чем исполнению международных договоренностей, которые мы все должны исполнять в плане обеспечения безопасности общего мира и безопасности населения всего земного шара, в том числе Европы.