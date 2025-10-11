Как выращивают белорусские алмазы? Отличить от природного камня практически невозможно!

Александра Коновалова, научный сотрудник НПЦ по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:

Здесь у нас представлены уже ограненные алмазы. Они весом примерно около одного карата. Бесцветный камень и бирюзовый камень.

Лучшие друзья девушек – это, конечно, бриллианты. А еще изумруды и ряд других камней, красивых, стильных, статусных и, главное, недорогих. Как такое возможно? Все просто. Уже много лет в Беларуси выращивают синтетические алмазы и изумруды. И это не дешевая бижутерия, а аналоги драгоценных камней.