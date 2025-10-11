Прямой эфир

Как выращивают белорусские алмазы? Отличить от природного камня практически невозможно!

11 октября 2025 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как выращивают белорусские алмазы? Отличить от природного камня практически невозможно!-1

Александра Коновалова, научный сотрудник НПЦ по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:
Здесь у нас представлены уже ограненные алмазы. Они весом примерно около одного карата. Бесцветный камень и бирюзовый камень.

Лучшие друзья девушек – это, конечно, бриллианты. А еще изумруды и ряд других камней, красивых, стильных, статусных и, главное, недорогих. Как такое возможно? Все просто. Уже много лет в Беларуси выращивают синтетические алмазы и изумруды. И это не дешевая бижутерия, а аналоги драгоценных камней.

Как выращивают белорусские алмазы? Отличить от природного камня практически невозможно!-3

Олег Игнатенко, заместитель генерального директора НПЦ по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:
Мы занимаемся материалами. Начиная от понимания, что за материал, какой материал, как его делали, и заканчивая тем, что мы либо воспроизводим, либо создаем что-то новое в плане материалов для страны, для промышленности, для экономики. В частности, сейчас мы занимаемся так называемыми продвинутыми материалами. 

Теми, что в топе мировых научных интересов. В центре по материаловедению придумывают новые способы их получения и использования, причем порой соревнуясь с природой.

Далее смотрите в видео.

# Белорусская наука

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения
11 октября 2025 14:03

Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения

ГАИ усиливает меры по предупреждению ДТП – на дорогах Беларуси дежурят допотряды ДПС
11 октября 2025 13:46

ГАИ усиливает меры по предупреждению ДТП – на дорогах Беларуси дежурят допотряды ДПС

Более 21 млн сеянцев планируют высадить в Беларуси до первых морозов
11 октября 2025 13:40

Более 21 млн сеянцев планируют высадить в Беларуси до первых морозов