Как выращивают белорусские алмазы? Отличить от природного камня практически невозможно!

Александра Коновалова, научный сотрудник НПЦ по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:
Здесь у нас представлены уже ограненные алмазы. Они весом примерно около одного карата. Бесцветный камень и бирюзовый камень.
Лучшие друзья девушек – это, конечно, бриллианты. А еще изумруды и ряд других камней, красивых, стильных, статусных и, главное, недорогих. Как такое возможно? Все просто. Уже много лет в Беларуси выращивают синтетические алмазы и изумруды. И это не дешевая бижутерия, а аналоги драгоценных камней.
Олег Игнатенко, заместитель генерального директора НПЦ по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:
Мы занимаемся материалами. Начиная от понимания, что за материал, какой материал, как его делали, и заканчивая тем, что мы либо воспроизводим, либо создаем что-то новое в плане материалов для страны, для промышленности, для экономики. В частности, сейчас мы занимаемся так называемыми продвинутыми материалами.
Теми, что в топе мировых научных интересов. В центре по материаловедению придумывают новые способы их получения и использования, причем порой соревнуясь с природой.
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