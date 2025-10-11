ГАИ усиливает меры по предупреждению ДТП – на дорогах Беларуси дежурят допотряды ДПС

Более 21 млн сеянцев планируют высадить в Беларуси до первых морозов

Это должно восполнить потери от непогоды. Причем в белорусских лесах теперь сажают не только сосны. Министр лесного хозяйства рассказал, что активно вводят лиственницу, бук, дуб.