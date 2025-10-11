Прямой эфир

ГАИ усиливает меры по предупреждению ДТП – на дорогах Беларуси дежурят допотряды ДПС

11 октября 2025 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Госавтоинспекция Беларуси усиливает меры по предупреждению ДТП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно в темное время суток.

ГАИ усиливает меры по предупреждению ДТП – на дорогах Беларуси дежурят допотряды ДПС-2

На дорогах дежурят дополнительные наряды ДПС. Организован негласный и смешанный контроль. Особое внимание уделяют соблюдению правил обгона и маневрирования, а также использованию ремней безопасности.

ГАИ усиливает меры по предупреждению ДТП – на дорогах Беларуси дежурят допотряды ДПС-4

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Ключевая задача – обеспечить безопасность дорожного движения и оперативно пресекать нарушение правил дорожного движения, которое может привести к тяжелым последствиям. 

Меры безопасности усиливают из-за ухудшения погодных условий, а также сокращения светового дня.

# Дороги # ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
Более 21 млн сеянцев планируют высадить в Беларуси до первых морозов
11 октября 2025 13:40

Более 21 млн сеянцев планируют высадить в Беларуси до первых морозов

В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боеготовности по поручению Главнокомандующего
11 октября 2025 13:36

В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боеготовности по поручению Главнокомандующего

Сотрудники Мингорисполкома участвуют в масштабной спартакиаде
11 октября 2025 11:32

Сотрудники Мингорисполкома участвуют в масштабной спартакиаде