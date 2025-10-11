ГАИ усиливает меры по предупреждению ДТП – на дорогах Беларуси дежурят допотряды ДПС

Госавтоинспекция Беларуси усиливает меры по предупреждению ДТП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно в темное время суток.
Госавтоинспекция Беларуси усиливает меры по предупреждению ДТП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно в темное время суток.
На дорогах дежурят дополнительные наряды ДПС. Организован негласный и смешанный контроль. Особое внимание уделяют соблюдению правил обгона и маневрирования, а также использованию ремней безопасности.
Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Ключевая задача – обеспечить безопасность дорожного движения и оперативно пресекать нарушение правил дорожного движения, которое может привести к тяжелым последствиям.
Меры безопасности усиливают из-за ухудшения погодных условий, а также сокращения светового дня.