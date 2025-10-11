Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения

Белорусы по всей стране высаживают деревья и наводят порядок во дворах, скверах и парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единый день озеленения в Беларуси – только сотрудники Минприроды высадили около 60 тысяч деревьев.

Во Фрунзенском районе Минска к акции присоединились неравнодушные жители. Убирали опавшие листья, выносили мусор, расчищали дорожки и благоустраивали детскую площадку.

Обычно приходим на такие мероприятия всегда, когда есть такая возможность. Потому что все-таки, когда выходишь и глаз радуется: чистые дворы, все благоустроено, красиво. Особенно детские площадки, когда дети могут спокойно играть, все чисто и аккуратно.

Жанна Грамович, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска»:

По итогам недавнего анкетирования жители данного дома изъявили желание очень массово выйти на субботники, поэтому было принято решение провести субботник на данной дворовой территории.