Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения

Белорусы по всей стране высаживают деревья и наводят порядок во дворах, скверах и парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единый день озеленения в Беларуси – только сотрудники Минприроды высадили около 60 тысяч деревьев.
Белорусы по всей стране высаживают деревья и наводят порядок во дворах, скверах и парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единый день озеленения в Беларуси – только сотрудники Минприроды высадили около 60 тысяч деревьев.
Во Фрунзенском районе Минска к акции присоединились неравнодушные жители. Убирали опавшие листья, выносили мусор, расчищали дорожки и благоустраивали детскую площадку.
Обычно приходим на такие мероприятия всегда, когда есть такая возможность. Потому что все-таки, когда выходишь и глаз радуется: чистые дворы, все благоустроено, красиво. Особенно детские площадки, когда дети могут спокойно играть, все чисто и аккуратно.
Жанна Грамович, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска»:
По итогам недавнего анкетирования жители данного дома изъявили желание очень массово выйти на субботники, поэтому было принято решение провести субботник на данной дворовой территории.
Общими усилиями жители делают свои населенные пункты не только чище и красивее, но и создают комфорт для себя и будущих поколений.