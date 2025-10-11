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Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения

11 октября 2025 14:03
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Белорусы по всей стране высаживают деревья и наводят порядок во дворах, скверах и парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый день озеленения в Беларуси – только сотрудники Минприроды высадили около 60 тысяч деревьев.

Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения-2

Во Фрунзенском районе Минска к акции присоединились неравнодушные жители. Убирали опавшие листья, выносили мусор, расчищали дорожки и благоустраивали детскую площадку.

Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения-4

Обычно приходим на такие мероприятия всегда, когда есть такая возможность. Потому что все-таки, когда выходишь и глаз радуется: чистые дворы, все благоустроено, красиво. Особенно детские площадки, когда дети могут спокойно играть, все чисто и аккуратно. 

Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения-6

Жанна Грамович, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска»:
По итогам недавнего анкетирования жители данного дома изъявили желание очень массово выйти на субботники, поэтому было принято решение провести субботник на данной дворовой территории. 

Белорусы по всей страны вышли на субботники в Единый день озеленения-8

Общими усилиями жители делают свои населенные пункты не только чище и красивее, но и создают комфорт для себя и будущих поколений.

# Озеленение # Субботники в Беларуси

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