Соболенко проиграла Пегуле в полуфинале теннисного турнира в Китае

Арина Соболенко не смогла пробиться в финал теннисного турнира категории 1000 в Ухани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном матче белоруске противостояла американка Джессика Пегула. Первый сет Арина выиграла довольно легко – 6:2. Во второй партии Пегула взяла свое – 6:4. А в третьей партии развернулась настоящая битва. Итогом борьбы стал тай-брейк, на котором сильней оказалась Пегула.

12 октября американка Джессика Пегула будет бороться за титул в поединке против соотечественницы Кори Гауфф.