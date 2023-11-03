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60 станций обезжелезивания сдадут в Минской области в 2023-м

03 ноября 2023 20:54
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Новости Беларуси. Качественная питьевая вода для каждого жителя центрального региона. Более 60 станций обезжелезивания сдадут в Минской области в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах по количеству таких объектов Борисовский, Минский и Слуцкий водоканалы.

60 станций обезжелезивания сдадут в Минской области в 2023-м-1

В среднем на строительство станции уходит около двух недель. Например, новый объект появился в деревне Слобода Столбцовского района. За час через фильтры здесь проходит шесть с половиной кубометров воды. Мощность объектов зависит от размеров населенного пункта. При этом мониторинг качества воды на станции специалисты проводят еженедельно. В лаборатории или при помощи экспресс-тестов.

60 станций обезжелезивания сдадут в Минской области в 2023-м-4

Виктор Климко, начальник цеха водоснабжения и водоотведения Столбцовского района КУП «Слуцкводоканал»:
По району на данный момент пять подстанций. Ведется строительство в деревнях Горки, Новая Веска, планируется так же деревня Аталезь и Рубежевичи на этот год.

Строительство станций обезжелезивания проводится в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Всего план до 2025-го в центральном регионе ввести более 220 таких объектов.

# Государственная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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