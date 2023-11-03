60 станций обезжелезивания сдадут в Минской области в 2023-м

Новости Беларуси. Качественная питьевая вода для каждого жителя центрального региона. Более 60 станций обезжелезивания сдадут в Минской области в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах по количеству таких объектов Борисовский, Минский и Слуцкий водоканалы.

В среднем на строительство станции уходит около двух недель. Например, новый объект появился в деревне Слобода Столбцовского района. За час через фильтры здесь проходит шесть с половиной кубометров воды. Мощность объектов зависит от размеров населенного пункта. При этом мониторинг качества воды на станции специалисты проводят еженедельно. В лаборатории или при помощи экспресс-тестов.

Виктор Климко, начальник цеха водоснабжения и водоотведения Столбцовского района КУП «Слуцкводоканал»:

По району на данный момент пять подстанций. Ведется строительство в деревнях Горки, Новая Веска, планируется так же деревня Аталезь и Рубежевичи на этот год.

Строительство станций обезжелезивания проводится в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Всего план до 2025-го в центральном регионе ввести более 220 таких объектов.