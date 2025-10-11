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Латвия продлила запрет на полёты вблизи границ с Беларусью и Россией до 19 октября

11 октября 2025 14:10
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Очередной недружественный шаг прибалтийских соседей. Власти Латвии продлили запрет на полеты вблизи границ с Беларусью и Россией до 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения будут действовать по прежней схеме: с 8 вечера и до 7 утра.

Исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством. Напомним, с 11 сентября Латвия впервые ввела временный запрет на полеты вдоль границ с Беларусью и Россией. В Минобороны объяснили свои действия стратегическими целями.

Латвия отменяет регулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию.

# Международная политика

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