Латвия продлила запрет на полёты вблизи границ с Беларусью и Россией до 19 октября

Очередной недружественный шаг прибалтийских соседей. Власти Латвии продлили запрет на полеты вблизи границ с Беларусью и Россией до 19 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения будут действовать по прежней схеме: с 8 вечера и до 7 утра.

Исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством. Напомним, с 11 сентября Латвия впервые ввела временный запрет на полеты вдоль границ с Беларусью и Россией. В Минобороны объяснили свои действия стратегическими целями.